Сочинение Анализ сцены последней встречи Раскольникова и Свидригайлова (по роману Ф. М. Достоевского «Преступл

Последняя встреча Раскольникова и Свидригайлова происходит запланированно. Родион решает встретиться с этим человеком, чтобы выяснить наверняка, знает ли он про его преступление и не собирается ли воспользоваться беззащитностью Дунечки в этой ситуации.

Свидригайлов весело проводит время в трактире. Автор замечает, что он везде создавал вокруг себя «патриархальную» обстановку, легко вписывался в круг кутящих людей и становился там главою, покровителем. Все были рады подчиняться Свидригайлову.

Заметив Раскольникова, герой усаживает его рядом с собой и начинает беседу. Но ее скорее можно назвать монологом Аркадия Ивановича. Мне кажется, он «изливал душу» перед Раскольниковым, чувствуя в нем своего двойника, «родственника».

Итак, из этого эпизода мы узнаем не только о внешних событиях в судьбе Свидригайлова, но и о внутренних причинах его поступков. Так, мы узнаем историю женитьбы героя на Марфе Петровне. Сладострастный и циничный герой, который ничуть не стесняется своих пороков, сразу говорит будущей жене, что будет ей изменять. Его не останавливают даже страдания, которые он причиняет любящему его человеку.

Затем в жизни Свидригайлова появилась Авдотья Романовна – сестра Раскольникова Дунечка. Она стала настоящей страстью героя. Особенно Свидригайлова разжигало то, что при неимоверной красоте Дунечка была «целомудренна ужасно, неслыханно и невиданно». Когда жена героя поняла, что Дунечка стала настоящей страстью Свидригайлова, она устроила так, чтобы девушке сделал предложение Лужин.

По ходу рассказа Свидригайлова Раскольников все больше утверждается в своих подозрениях: Аркадий Иванович имеет виды на Дунечку. Свидригайлову эти подозрения Родиона очень неприятны. Он начинает раздражаться, злиться и срываться на героя. Почему? Мне кажется, что по отношению к Авдотье Романовне этот человек испытывает некое подобие настоящих чувств, Дунечка сумела задеть какие-то глубокие струны его души. Но герой прекрасно понимает, что он никогда не добьется этой женщины. Именно поэтому он начинает рассказывать подробности своих развратных похождений, пытаясь шокировать не столько Родиона, сколько самого себя, сделать себе еще большее.

Так, Свидригайлов повествует о своем увлечении тринадцатилетней девочкой. Кроме того, мы узнаем, что Аркадий Иванович собрался жениться на очень молодой девушке. Он всячески подчеркивает свои развратность и цинизм. Но мы понимаем, что не все так просто. Раскольников постоянно намекает на грехи Свидригайлова, испытывая одновременно неприязнь и странное влечение к этому человеку. Аркадия Ивановича мучает совесть - ему постоянно видятся призраки загубленных им людей. А таких жертв на совести героя немало: его жена, лакей. Я думаю, что этот список легко можно продолжить. И что самое странное, Свидригайлова мучит совесть. Кроме того, он боится смерти – Аркадий Иванович просит Раскольникова не затрагивать эту тему. И здесь этот циничный и самоуверенный человек показывает свое слабое место. Это герой знает о своих грехах и просто боится думать, что его ожидает там, за чертой жизни.

Свидригайлов скучает. Ему скучно всегда. Именно поэтому он экспериментирует со своей совестью, хочет понять, что ему дозволено, а что - нет. Аркадий Иванович постоянно нарушает «границы», переступает нравственную черту. Но где-то внутри чувствует, что делает что-то запрещенное, неправильное, страшное.

Автор подчеркивает, что внутренне этот человек давно мертв, душа его сожжена. Это выражается и во внешности Свидригайлова, которая всегда поражает Раскольникова.

Таким образом, данный эпизод раскрывает характер Свидригайлова, рассказывает о его судьбе, показывает внутренние мотивы его поступков, раскрывает его душу, заставляет понять весь трагизм судьбы этого человека. .