Сочинение Анализ сцены свидания Печорина и княжны Мери

«Я два раза пожал её руку. . . во второй раз она её выдернула, ни говоря ни слова.

Я дурно буду спать эту ночь, — сказала она мне, когда мазурка кончилась.

Этому виноват Грушницкий.

О нет! — И лицо её стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать её руку.

Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал её маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть.

Я возвратился в залу очень доволен собой».

В этой сцене как в капле воды отразился весь замысел Печорина относительно княжны Мери и Грушницкого. Здесь же великолепно выразился летящий психологизм самого М. Ю. Лермонтова. Каждая фраза, несмотря на их внешнюю бессодержательность, подразумевает целое направление мысли и скрываемых желаний. На наших глазах происходит переплетение светской игры с реальными чувствами. Печорин направляет мысли и чувства княжны «от противного», заставляя её сначала выдёргивать руку, а после отрицать свои слова. Этим он маскирует собственное руководство событиями, узнаёт меру погружения княжны в предложенную им игру и подчёркивает, как нежелательное, имя Грушницкого. При этом совершенно неважно, что княжна не согласилась с его утверждением, важно было косвенно указать на соперничество Печорина с Грушницким, убедить девушку на уровне почти НЛП-программирования, что Печорин на самом деле включился в борьбу за её сердце.