Сочинение Анализ текста Л. Рубинштейна «Если вся школа закукарекает»

Автор в данном тексте рассуждает о свободе и нравственности, об их сочетании, взаимопроникновении и сосуществовании. Главная мысль, тезис Рубинштейна сводится к тому, что границы свободы одного человека постоянно соприкасаются с границами свободы другого. Найти компромисс, мирно сосуществовать, не ущемляя своих прав и прав другого, могут помочь только личные качества человека. Это и тактичность, и чувство меры, и интеллигентность, чуткость и так далее. Никакие этические и юридические законы здесь не будут действовать.

Чтобы нагляднее показать и доказать свою точку зрения, автор выбирает примеры из жизни. Это фрагменты передачи, виденной им когда-то, случаи из жизни самого Рубинштейна и его знакомых. Это наиболее доступный и наглядный материал, который близок и понятен огромному количеству людей, той массовой аудитории, на которую и был нацелен автор. Его статья предназначена для «массового» читателя – читающих и думающих людей, размышляющих о своей и окружающей жизни, проблемах, стоящих перед ними.

Стиль статьи – публицистический. Автор делится своими мыслями, хочет донести до аудитории основной тезис своего выступления. Но все-таки, мне кажется, он стоит немного «над» ней, как лектор, который с трибуны говорит со студентами.

Эффект живого разговора создается за счет «диалоговых» фраз типа «Я, представьте себе…», приема «вопрос-ответ» («Можно ли сказать, что человек, который оскорбляет мои эстетические и моральные представления своим внешним видом и бытовым поведением, ведет себя безнравственно по отношению ко мне и ограничивает мою свободу? Можно, почему нет»), передачи чужого диалога («А еще говорят: вот почему тебе можно, а другим нельзя? Почему, и другим можно, говоришь ты. Да другим такая глупость и в голову не взбредет, говорят тебе. А мне вот взбрела, говоришь ты, и на тебя обижаются»).

Интересна композиция текста. Он содержит вступление и заключение. Вступление обозначает проблему – соотношение и взаимодействие свободы и нравственности. Заключение демонстрирует точку зрения автора на ее. Можно сказать, что оно содержит тезис.

Основная же часть текста – это аргументы, перемежающиеся с небольшими авторскими комментариями. Аргументы расположены весьма логично и помогают развитию авторской мысли. Первый пример напоминает читателю, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. И нужно это учитывать и уважать других людей. Второй аргумент как бы противостоит первому, рассматривает его с другой стороны – значит, нужно быть терпимым к мнению и желанию другого, взаимно уважать друг друга. Третий же пример, по которому и назван текст, говорит, что никогда «вся школа не закукарекает». То есть, как мне кажется, никогда не будет перейдена граница ни в сторону тотального хамства, ни в сторону вселенского взаимоуважения. Всегда будет что-то посередине с небольшими отклонениями в ту или другую сторону.

Как и в любом публицистическом тексте, в данном тексте важна роль языковых средств, которые нацелены на усиление впечатления, на произведение определенного эффекта, на убеждение читателя, привлечении его к дискуссии, спору.

В тексте много разговорной лексики и оборотов («наткнулся на дискуссию», «сочетаются плоховато», «особо активничала», «ковыряющийся вилкой в зубах» и так далее). Автор использует много риторических вопросов, сравнений («похуже будет, чем человек, ковыряющийся вилкой в зубах»), эпитетов («занудной и репрессивной школы», «тревожно вздрогнуло», «дидактично воскликнула» и так далее).

Особую роль в данном тексте играет метафора. Можно сказать, что на этом приеме построен весь текст: пример с «кукарекающей школой» метафоричен. Он выводит нас на мысль о том, что «все не закукарекают» и победит «золотая середина». Кроме того, метафора активно участвует в формулировке основной мысли автора – «границы нашей свободы все время трутся, иногда высекая искры, о границы свободы чужой», «бессильны механизмы».

Данный текст, помимо того, что он талантливо изложен и мне было интересно его читать, заставил меня задуматься над важными и значимыми проблемами. Что есть свобода? Что такое нравственность? Каковы границы свободы каждого человека? И где та грань, которую непозволительно переходить каждому нормальному человеку, независимо от того, по «какую сторону» свободы он находится?

Кроме того, меня заставила задуматься последняя фраза текста: «А опыт свободы едва ли представим без самой свободы». Здесь Л. Рубинштейн выступает как гуманист и демократ, провозглашающий ценность и необходимость свободы. Ведь эта категория является важнейшей в человеческой жизни. В этом я полностью согласна с автором. .