Сочинение Анализ текстов: стихотворение «Вечер» и рассказ «Книга»

Анализ текстов:

стихотворение «Вечер» и рассказ «Книга»

Эти два текста И. А. Бунина очень близки между собой по теме, настроению и объединены общей мыслью о счастье, которое всегда рядом с нами, но которого мы, к сожалению, не замечаем.

Оба произведения словно писались параллельно, в них отражено одинаковое состояние души автора, только проза более точно описывает состояние окружающего автора мира, а стихотворение скорее более образное и отражает внутренний мир И. А. Бунина.

Автор в обоих произведениях соотносит «книжное» и «естественное» видение окружающего мира: «И от книг / Усталый взгляд я отвожу на миг…».

Заставляя самого себя оторваться от книги, И. А. Бунин «с удивлением и радостью, какими-то новыми глазами» смотрит кругом и радуется тому, что он живет, живет так же, как и та птичка, как тот куст, и он счастлив этому! Это-то художник и старается донести до нас, чтобы мы тоже почувствовали себя счастливыми, а не боялись «показаться недостаточно книжными, недостаточно похожими на тех, что прославлены!».

Рисуя картины «живой жизни» в «Книге» и «Вечере», автор сращивает в них прозаические и поэтические детали так, что «Книга» изобилует эмоционально окрашенными словами, передающими ярко и точно настроение; а «Вечер» - содержит паузы на концах строк, не ущемляющих его эмоциональность, скорее даже наоборот, но и вносящие в него обыденность, лёгкость, прозаичность («…Давно / Слежу за ним…»).

Для полной передачи ощущений лирических героев И. А. Бунин вводит в тексты птичье пение. . . Герой стихотворения тут же откладывает книгу, и перед его глазами открывается чарующий вид из окна («Я вижу, слышу, счастлив»). Лирический герой прозы кутается в рассуждениях под пение иволги, под ее «игривые трели», заставляющие его задаваться вопросами, на которые он навряд ли когда-нибудь получит ответы…

В бунинских произведениях прозвучали две формулы счастья:

«Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в мире»;

«Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне». Как мне кажется, они не противоречат друг другу, а, наоборот, дополняют друг друга: «Счастье - жить, а жить – это видеть и слышать все, что происходит вокруг тебя».

Затрагивая такую тонкую, лирическую тему в своей прозе, И. А. Бунин справляется со столь сложной задачей – удержать всю легкость и воздушность мыслей о счастье. Не загромоздить текст, но в то же время оставить достаточную эмоциональность И. А. Бунину удается с помощью многочисленных синонимичных однородных членов, которые не перегружают текст за счет бессоюзия: «дождевые, синеватые, скучные»; «тепло, мягко»; «светлые, красивые»; «солнечно, празднично» и т. д.

Также легко эти мысли И. А. Бунина о счастье и жизни оседают в наших сердцах, мы не чувствуем их тяжести – только тепло….