Сочинение Анализ тихотворения Ф.Тютчева «О, как убийственно мы любим»

Сколько прекрасных стихов о любви подарили нам наши поэты! Их посвящают родным, возлюбленным, друзьям. . . Подобные произведения интересуют читателя, помогают понять внутренний мир поэта.

Произведение Тютчева «О, как убийственно мы любим» было написано в начале 1851 года, посвящено Елене Денисьевой, незаконной жене Тютчева, матери его трех детей. Она была отвергнута обществом, семьей – всеми, кем она дорожила, только из-за любви к мужу.

Тютчев, используя громкие, грозные метафоры, пишет о том, как часто мы убиваем самое прекрасное, что в нас есть.

О, как убийственно мы любим,

Как в буйной слепоте страстей

Мы то всего вернее губим,

Что сердцу нашему милей!

Тютчев как бы пытается предупредить читателей обо всех опасностях любви, предостерегает, призывает быть осторожнее.

Автор не дает заголовка. Возможно, этим он хочет показать то, что он и не думал писать стихотворение, хотя и много размышлял о том, что пишет. Идея записать мысли пришла к нему внезапно.

Все стихотворение пропитано тоской и грустью. Тютчев пишет не о выдуманной судьбе влюбленного человека, а о своей собственной. Даже больше о судьбе Денисьевой, чем о своей.

Судьбы ужасным приговором

Твоя любовь для ней была,

И незаслуженным позором

На жизнь ее она легла!

Это четверостишье больше остальных напоминает о трагической любви в жизни обоих героев.

В начале стихотворения Тютчев, громко восклицая, заявляет нам об ошибках, далее объясняет, в чем они заключаются.

Давно ль, гордясь своей победой,

Ты говорил: она моя. . .

Год не прошел - спроси и сведай,

Что уцелело от нея?

Многоточие стоит здесь неслучайно: оно указывает на паузу автора, который остановил свое перо прежде, чем продолжать писать. Сам автор был остановлен нахлынувшими воспоминаниями о его победе. Затем еще одна пауза – тире. И снова Тютчев задумался, теперь уже о том, к чему привела его победа. После подобные паузы не скоро появятся на его бумаге. Он начнет писать быстро, стремительно, захлебываясь в своих чувствах. Он восклицает и спрашивает самого себя, заранее зная ответ.

И что ж теперь? И где все это?

И долговечен ли был сон?

Увы, как северное лето,

Был мимолетным гостем он!

На протяжении всего стихотворения идет контрастом то, какой Она была при первой встрече и то, что с Ней сделали его любовь, толпа, незаслуженные упреки.

В конце Тютчев повторяет первый катрен. Повторяет его с удвоенной горечью, виня в очередной раз себя за то, что его любовь стала для нее жизнью отреченья и страданья. Он повторяет с паузой, будто отдыхиваясь от так стремительно набежавших чувств. Тютчев в последний раз вспоминает розы ее ланит, улыбку уст и блеск очей, ее волшебный взор и речи, младенчески живой смех; в последний раз подводит черту случившемуся. Одновременно повтором первого четверостишия Тютчев показывает, что все повторяется: каждая его новая любовь проходит через подобные трудности, и это является замкнутым кругом в его жизни и никак он не может этот круг разорвать.

Тютчев пишет пятистопным хореем и перекрестной рифмой, что влияет на плавность стихотворения, а значит и на плавность мыслей автора. Так же Тютчев не забывает об одической традиции XVIII века: он использует архаизмы (ланиты, очи, отрада, отреченье, взор), в первой же строчке присутствует междометие «О», которое всегда было неотъемлемой частью од, чувствуется некий пророческий пафос: Тютчев будто говорит, что все это ждет любого «неаккуратно» влюбившегося человека.

Трудной была жизнь Тютчева, еще трудней она стала для Елены Денисьевой, поэтому и стихотворение пропитано некой горечью. .