Сочинение Анализ заключительного эпизода комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»

Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» давно стала христоматийным произведением. Ее изучают в школе и вузе, по ней снимают фильмы и ставят спектакли. Чем объясняется такая непроходящая популярность этого произведения? Я думаю, здесь несколько причин. Это и круг тех вопросов, которые освещены в «Горе от ума», и художественные достоинства комедии, и авторская идея, посыл этого произведения.

Одним из самых значимых моментов в «Горе от ума» является его заключительный эпизод – 14-15 явления четвертого действия. В композиционном плане они представляют собой развязку – здесь разрешается любовный и социально-общественный конфликт, связанный с главным героем комедии, Александром Андреевичем Чацким.

Немного ранее мы узнаем, что Чацкому становится известно о романе Софьи и Молчалина, а мгновением раньше Софье открываются симпатии ее «любезного Алексея Алексеича» к Лизе. Разбито сразу несколько сердец – Молчалина, Софьи, Чацкого… Но это только личная драма. В заключительном эпизоде этих героев ждет и общественный позор – обо всем узнает Фамусов. Но мало того, свидетелями семейного скандала становятся все гости, присутствующие на балу, а также слуги!

Авторская ремарка указывает нам, что на шум прибегает Фамусов и толпа слуг со свечами. Павел Афанасьевич видит свою дочь и Чацкого. Он в запале думает, что у них произошло здесь свидание. Фамусов, не стыдясь никого, начинает ругать Софью на чем свет стоит. Причем этот человек не стесняется в выражениях:

…страмница!

Бесстыдница! где! с кем! Ни дать, ни взять она,

Как мать ее, покойница жена.

Фамусов уверен, что он раскрыл заговор против себя, в котором участвовали все, включая гостей. Ведь все его убеждали (и Софья первая), что Чацкий безумен, что этого человека с его идеями нужно посадить в сумасшедший дом. А тут - свидание!

Фамусов абсолютно выходит из себя, он уже неспособен контролировать свои эмоции и слова. Так, случайно, из этих гневных речей Чацкий узнает, что сплетню о его сумасшествии распустила именно Софья: «Так этим вымыслом я вам еще обязан?»

Петр Афанасьевич кругом видит виноватых. От него достается всем: и прислуге, особенно Лизе, которую он обвиняет чуть ли не в сводничестве, и, конечно. Софье. Ее он клянется отправить «Подалее от этих хватов, В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов…» Чацкому же Фамусов во всеуслышанье отказывает от дома и грозится донести о его «неблагонадежности всем» - «В Сенат подам, министрам, государю».

После этой пылкой речи Фамусова настает очередь Чацкого. Его слова – это и разрешение двух конфликтов, и ответ всей фамусовской Москве, и завершение сюжета произведения.

Финальная речь героя как бы делится на три части, отличающиеся по интонации и настроению, с которым герой их произносит. Сначала он находится в замешательстве, все еще не может поверить в то, что услышал и узнал. Первые его слова были обращены к Софье. Это, как мне кажется, доказывает, что отношения с этой девушкой, любовь к ней были главными для героя. Именно это чувство привело его в Москву и заставило вступить в конфликт со старомосковским обществом.

Теперь же сердце Чацкого разбито. Он не только убедился в том, что Софья его не любит, но и понял, в какой смешной и унизительной ситуации находился все это время. Чацкий верил и надеялся, чего-то добивался, а оказалось, что это были лишь пустые иллюзии. Именно в том, что она давала ему мнимые надежды, и обвиняет Александр Андреевич Софью:

Зачем меня надеждой завлекли?

Зачем мне прямо не сказали,

Что все прошедшее вы обратили в смех?!

Кроме того, он глубоко оскорблен выбором героини – его предпочли ничтожеству Молчалину, который, к тому же, оказался еще и подлым человеком.

Обличительная речь Чацкого Плавно переходит на более широкий предмет: на нравы и порядки фамусовского общества, где ценят таких ничтожеств, как Молчалин, считают их идеальными мужьями – «муж-мальчик, муж-слуга, из жениных пажей».

Чацкий делает вывод: «Так! отрезвился я сполна, Мечтанья с глаз долой - и спала пелена…», а затем дает очень меткую характеристику всему старомосковскому обществу – «мучителей толпа». Он стремится поскорей покинуть Москву, убежать, укрыться, чтобы прийти в себя и залечить свои раны. Чацкий уходит со сцены со словами «Карету мне, карету!»

Последнее слово в комедии принадлежит Фамусову – он сетует на то, что о скандале теперь узнает вся Москва, и переживает, что о его семействе будут говорить московские авторитеты.

Думаю, неслучайно именно репликой Фамусова заканчивается «Горе от ума». Это говорит о формальной победе Павла Афанасьевича, его образа мыслей и жизни, над взглядами Чацкого. Но, мне кажется, это временное явление – новые веяния, глашатаем которых стал Александр Андреевич, неудержимо наступают. Их победа бесспорна – для этого требуется лишь время.

Что же станется с героями пьесы? Мне кажется, что в жизни семьи Фамусова мало что изменится. У Павла Афанасьевича, когда он «остынет», гнев сменится на милость: Лизу вернут к своей хозяйке, которая, конечно же, останется в Москве. Софья будет залечивать свои душевные раны, Молчалин будет дальше продвигаться по службе. О скандале в доме Фамусовых поговорят, но вскоре забудут – когда появится повод для новых сплетен.

Что же Чацкий? Думаю, со временем и его душевная рана затянется. Он станет мудрее, научится реальнее смотреть на жизнь. Мне кажется, его идеалы, его натура не позволит этому человеку превратиться в простого обывателя. Он будет и далее действовать, воплощать свои идеи в жизнь, но, возможно, другими способами.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--