Сочинение Анализа баллады "Светлана"

В. А. Жуковский познакомил Россию с европейскими народными преданиями (в балладах), ввел в общенациональное художественное сознание множество неизвестных русским читателям произведений. Вся эта большая культурная работа была жизненно необходима для расширения кругозора русского общества. Всех героев и событий связывает вера в предвидение, разногласие между разумом и действительностью, борьба между добром и злом. Сюжет произведения - это один эпизод из жизни Светланы – гадание в крещенскую ночь и страшный сон, в котором она видит мёртвого жениха. Но сон оканчивается благополучно – белый «голубочек» спасает героиню от мертвеца, а утром к ней приезжает её живой и здоровый жених и рассеивает её страхи об ужасном сне. Жуковский подробно описывает время, в котором живет Светлана (гадание, встреча с подругами, девичья суета), он точно описывает внутренний мир героини (мечты, надежды, страхи, волнение перед встречей с женихом). По словам: «моя краса», «радость», «свет моих очей» мы видим, что автор симпатизирует этой красивой, милой, простодушной русской девушке.

Автор в качестве художественных средств выразительности использует эпитеты - ярый, чистою, золотой, белый, круговой, святой; ассонансы и аллитерации - образ моря: повторение гласных «о» и «е» и сонорных согласных «м» и «л» создает впечатление размеренного движения; метафоры. Баллада написана общеупотребительными словами, так как он занимался переводом стихотворений и старался, чтобы его стихи были понятны все, даже спустя многие годы. Стихотворный размер - хорей. Все произведение наполнено загадкой, автор держит читателя в постоянном волнении и напряжении, но в конце его ожидает оптимистичный финал. В балладе действие происходят ночью, а это значит все окутано чем-то мистическим. Это произведение вызывает у читателя интерес, ведь сюжет развивается бурно и непредсказуемо.

Большое значение для развития русского романтизма имели балладные опыты Жуковского, которому принадлежит заслуга утверждения этого жанра в русской поэзии. Поэт стремился создать балладу собственно русскую и даже простонародную, какой и стала «Светлана». .