Сочинение Анализировать цикл стихотворений Блока А.А «На поле Куликовом»

Исторической основой «На поле Куликовом» является то, что Русь противостояла татаро-монгольскому нашествию. Лиро-эпический сюжет способен совмещать канву, которая является исторически событийной: походы в военное время, битвы, картины, показывающие пожары родной земли, а также переживания, которые испытывал герой, и способность осмыслить путь Руси, являющийся многовековым и историческим. Данный цикл был создан в 1908 году, когда произошло поражение революции в 1905 году, и тема родины на тот момент являлась главной. Первый стих этого цикла настроен на размышления и воспоминания. Но уже во второй строфе появляются динамичные обращения и восклицания. Блок сравнивает Родину с женой. Именно благодаря влиянию В. Соловьева, творчество Блока показывает образ женственности, который можно узнать, но и вместе с этим он является мистическим. Пятый цикл знаменит тем, что там выбраны строки из стихотворения В. Соловьева, в конце стиха возник образ степной кобылицы, мчащейся на фоне кровавого заката, его связывают с тематикой России, которая стремилась вперед, а слова «степь», «степной» только подчеркивали простор родной земли.

Древнерусская тономика: Непрядва, Дон, поле Куликово, занимает важную роль в патриотической теме, в цикле особая роль отдается контрасту (покою, движению, темному и светлому началу, добру и злу). Но татаро-монгольское иго свергнуто и, благодаря этому на Руси произойдет святость.

Последнее стихотворение этого цикла рассказывает о наступающем дне, появляется цикличность в том, как развиваются исторические события («Опять над полем Куликовым Взошла и расточилась мгла»).

Цикл Блока «На поле Куликовом» воспринимается как произведения, которые написаны о страницах русской истории, являющиеся славными и мятежными, показывающие огромный опыт исторического предвидения. Куликовская битва является знаковым, поворотным событием русской истории.