Сочинение Анализируем стихотворение Блока «Незнакомка»

Творчество Блока является обширным и разнообразным, больше всего из Серебряного века приходится по душе лирическое стихотворение «Незнакомка», потому что оно является достаточно сильным и глубоким. Данное стихотворение было написано в раннем возрасте и направлялось на то время, когда происходило действие: вечер, который олицетворял время тайн, где человек способен ожидать чуда, чего-то нового и свежего, например, когда появляется Прекрасная Дама. Много времени прошло с того момента, как Блок написал это произведение. В стихотворении «Незнакомка» уже не было тайн и глубокой романтики, и вечер символизирует разгул и кабацкий дым. Эта обстановка способствует тому, что Блок забывает о Прекрасной Даме и женщины, которые упоминались в стихе «Незнакомка», были совсем не идеальными. По этому произведению люди, которые поклонялись творчеству Блока, обращали внимание на то, как он менялся, как его мировоззрения по поводу романтики изменяли свое направление, и идеал женщины становился абсолютно другим. И учитывая все эти факторы, стихотворение «Незнакомка» стало красивым и печальным, а также прозаичным и грубоватым. Современники считают, что данное произведение Александра описало обстановку, в которой долгое время находился поэт, а также которое служило упреком к обществу и самому себе.