Анатоль Курагин

Он сын князя Василия, брат Элен и Ипполита. Сам князь Василий смотрит на своего сына как на "беспокойного дурака", которого постоянно нужно выручать из различных неприятностей. А. очень красив, щеголь, наглец. Он откровенно глуп, не находчив, но популярен в обществе, потому что "у него была и драгоценная для света способность спокойствия и ничем не изменяемая уверенность". А. друг Долохова, постоянно участвует в его кутежах, смотрит на жизнь как на постоянный поток удовольствий и наслаждений. Его не волнуют другие люди, он эгоистичен. К женщинам А. относится с презрением, чувствуя свое превосходство. Он привык всем нравиться, не испытывая ничего серьезного в ответ. А. увлекся Наташей Ростовой и попытался увезти ее. После этого происшествия, герой был вынужден бежать из Москвы и скрываться от князя Андрея, который желал вызвать на дуэль соблазнителя своей невесты. Последний раз они видятся в лазарете, после Бородинского сражения. А. был ранен, ему ампутировали ногу. .