Сочинение Андрей Болконский - герой романа "Война и мир"

На первых же страницах романа перед нами предстаёт князь Андрей Болконский. Один из главных героев романа и, без сомнения, один из любимых героев Л. Н. Толстого. На протяжении всего романа Болконский ищет своё предназначение в жизни, пытаясь выбрать дело, которому следовало бы отдать все свои силы.

Эгоистические интересы, светские интриги, притворство, наигранность и неестественность поведения, ложный патриотизм правят миром богатых. Андрей же человек чести, и для него неприемлемы подобные мелкие поползновения, неблагородные устремления. Именно поэтому он быстро разочаровался в светской жизни. Не принесла ему счастья и женитьба. Болконский стремится к славе, без которой, по его мнению, настоящий гражданин, радеющий за своё Отечество, жить не может. Кумиром для него являлся Наполеон.

В своих честолюбивых устремлениях, князь Андрей тоже, надо признать, становится безгранично эгоистичным. Ему не жаль пожертвовать всем самым дорогим в жизни ради минут славы и торжества над людьми: «Я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно».

В Андрее от природы заложено такое качество, как истинно болконская гордость, унаследованная им от отца, от предков. Но он стремится к славе не только для себя, он хочет принести пользу своему Отечеству, русскому народу. В день Аустерлицкого сражения Болконский во время паники на глазах у М. И. Кутузова со знаменем в руках увлёк в атаку целый батальон. Андрея ранят. Рушатся все его честолюбивые планы. И только теперь, когда он такой беспомощный и покинутый всеми лежит на поле, он обратил своё внимание на небо, и оно вызвало в нём искреннее и глубокое потрясение: «Как же я не видел раньше этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Всё это пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба».

Вся жизнь в один миг промелькнула перед глазами. Болконский по-другому посмотрел на своё прошлое. Теперь Наполеон со своим мелким тщеславием ему кажется ничтожным обыкновенным человеком. Князь Андрей разочаровывается в своём герое. В душе Болконского совершается переворот, он осуждает свои недавние ложные устремления к славе, понимает, что отнюдь не она является главным стимулом человеческой деятельности, что существуют более возвышенные идеалы.

После Аустерлицкой кампании князь Болконский решил никогда больше не служить на военной службе. Он возвращается домой с совершенно изменённым, несколько смягчённым и одновременно тревожным выражением лица. Но судьба мстит ему за чрезмерную гордость. Умирает его жена от родов, оставив ему сына Николушку. Теперь Болконский решает всего себя посвятить семье и жить только для неё. Но в то же время покоя не даёт мысль, что человек не должен жить для себя.

Встреча Андрея Болконского с Пьером Безуховым выводит его из тяжёлого душевного состояния. Пьер убеждает Болконского, что жить надо для всех людей. Весной Болконский едет по делам имений своего сына. Проезжая через лес, где всё уже зеленело, только один дуб старым, эдаким сердитым и презрительным уродом стоял между улыбающимися берёзами, князь Андрей думал: «Жизнь кончена…» Но на обратном пути, увидев, что даже это дерево зазеленело, Андрей решил, что ничего ещё не закончилось в тридцать один год.

Теперь Андрей стремится принять участие в тех делах, которые делаются во благо Отечества, осуждает свою эгоистичность, размеренную жизнь, ограниченную пределами семейно-родового гнезда. Болконский приезжает в Петербург, попадает в круг Сперанского и принимает участие в разработке проекта по отмене крепостного права в России. Сперанский произвёл на Андрея неизгладимое впечатление своим умом, он оказался человеком, умеющим к любой проблеме, любому государственному вопросу найти правильный подход. Но как только Волконский встречает на балу Наташу Ростову, он как бы прозревает. Она напомнила ему о настоящих ценностях жизни. Андрей не только разочаровывается в Сперанском, но и начинает презирать его. Исчезает недавний интерес к государственным делам. «Разве всё это может сделать меня счастливее и лучше?»

Наташа как бы возрождает Болконского для новой жизни. Он безумно влюбляется в неё, но что-то говорит ему, что их счастье невозможно. Наташа тоже любит Болконского, правда он ей кажется сухим, разочарованным, одиноким, между тем как она сама энергичная, молодая, весёлая девушка. Они как два полюса, и их, пожалуй, невозможно соединить. Наташа не понимает, зачем князь отложил их свадьбу на целый год.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--