Сочинение Андрей Болконский и Пьер Безухов в поисках смысла жизни (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»)

В романе Толстого «Война и мир» лишь два героя проходят сложный путь внутреннего развития, претерпевают духовную эволюцию. Это любимые герои писателя - Андрей Болконский и Пьер Безухов. Несмотря на их серьезные различия (возраст, социальное положение, характер и т. д. ), герои испытывали друг к другу искреннюю симпатию, теплый дружеский интерес. Болконский видел в Пьере младшего товарища, чистую и светлую душу, которую требовалось «учить жизни», наставлять. Князь Андрей для Безухова был образцом для подражания, человеком, с которым ему было интересно, у которого можно многому научиться.

Как и Андрей Болконский, юный Пьер - представитель интеллектуальной дворянской элиты России. Их жизненные взгляды, привитые светским обществом, были во многом схожи. Так, оба героя с презрением относились к «близкому» и «понятному». Толстой подчеркивает «оптический самообман» этих людей, отчужденных от повседневной жизни: в обыденном они не способны рассмотреть великое и бесконечное, а видят только «одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное».

Оба героя, стремясь к самореализации, считали своим кумиром Наполеона, мечтали подражать ему. И оба героя, пройдя сложный путь духовного развития, разочаровались в этой фигуре, найдя для себя другие – приближенные к истинным - идеалы.

Болконского и Безухова объединяет самое главное качество – их стремление к развитию, неустанный поиски смысла жизни, желание постичь мир и его законы. У обоих героев этот сложный путь усеян разочарованиями и кризисами, за которыми, однако, следует возрождение и новый виток развития.

На ранних этапах духовной жизни Андрея Болконского ему свойственно высокомерно-презрительное отчуждение от людей: он пренебрежительно относится к своей жене, тяготится любым столкновением с обыденным и пошлым. Под влиянием Наташи герой открывает для себя возможность радоваться жизни, понимает, что раньше бессмысленно хлопотал в «узкой, замкнутой рамке».

В периоды нравственных заблуждений князь Андрей сосредоточивается на ближайших практических задачах, ощущая, что его духовный горизонт резко сужается: «Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного».

Новый духовный опыт заставляет князя Андрея пересматривать решения, которые казались ему окончательными и бесповоротными. Так, полюбив Наташу, он забывает о своем намерении никогда не жениться. Разрыв с Наташей и нашествие Наполеона обусловили его решение пойти в действующую армию вопреки тому, что после Аустерлица и смерти жены он дал слово никогда не служить в русской армии, даже «ежели бы Бонапарте стоял. . . у Смоленска, угрожая Лысым Горам».

Пьер Безухов на ранних этапах своей духовной жизни инфантилен и необыкновенно доверчив, охотно и даже радостно подчиняется чужой воле. Ему не хватает решимости противодействовать ей.

Главное духовное прозрение Пьера - это постижение ценности обычной, негероической» жизни (что интуитивно понимал и князь Андрей). Испытав плен, унижения, увидев изнанку человеческих отношений и высокую духовность в обычном русском мужике Платоне Каратаеве, Безухов понял, что счастье - в самом человеке, в «удовлетворении потребностей». «. . . Он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем и потому. . . бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей», - подчеркивает Толстой.

На каждом этапе своего духовного развития Пьер мучительно решает философские вопросы, от которых «нельзя отделаться»: «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?».

Напряженность нравственных поисков усиливается в кризисные моменты. Пьер нередко испытывает «отвращение ко всему окружающему», все в нем самом и в людях представляется ему «запутанным, бессмысленным и отвратительным». Но после бурных приступов отчаяния Пьер вновь смотрит на мир глазами счастливого человека, постигшего мудрую простоту человеческих отношений.

«Живая» жизнь постоянно корректирует нравственное самосознание героя. Находясь в плену, Пьер впервые ощутил чувство полного слияния с миром: «и все это мое, и все это во мне, и все это я». Радостное просветление он продолжает испытывать и после освобождения - все мироздание кажется ему разумным и «благоустроенным». Жизнь не требует больше рассудочного осмысления и жесткого планирования: «планов теперь он не делал никаких», а самое главное - «не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру - не веру в слова, правила и мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого Бога».

Пока человек жив, утверждал Толстой, он идет по пути разочарований, обретений и новых потерь. Это относится и к Андрею Болконскому, и к Пьеру Безухову. Периоды заблуждений и разочарований, сменявшие духовное просветление, не были нравственной деградацией героев, возвращением на более низкий уровень нравственного самосознания. Духовное развитие персонажей Толстого - сложная спираль, каждый новый виток которой не только в чем-то повторяет предыдущий, но и выводит их на новую духовную высоту. .