Сочинение Андрей Болконский и его дорога чести

Андрей Болконский — образ, воплотивший в себе лучшие черты представителей передового дворянского общества своего времени. Этот образ находится в многообразных связях с другими персонажами романа. Андрей многое унаследовал от старого князя Болконского, будучи истинным сыном своего отца. Он родствен по духу своей сестре Марье. Он дан в сложном сопоставлении с Пьером Безуховым, от которого отличается большей реалистичностью и волей.



Младший Болконский соприкасается с полководцем Кутузовым, служит у него адъютантом. Андрей резко противостоит светскому обществу и штабному офицерству, являясь их антиподом. Он любит Наташу Ростову, он устремлен к поэтическому миру ее души. Герой Толстого движется — в результате упорных идейных и нравственных исканий — к народу и к миросозерцанию самого автора.

Впервые мы встречаем Андрея Болконского в салоне Шерер. Многое в его поведении и облике выражает глубокое разочарование в светском обществе, скуку от посещения гостиных, утомленность от пустых и лживых разговоров. Об этом говорит его усталый, скучающий взгляд, гримасничанье, портившее его красивое лицо, манера щуриться при разглядывании людей. Собирающихся в салоне он презрительно называет "глупым обществом".

Андрею нерадостно сознавать, что без этого праздного круга людей не может обходиться его жена Лиза. В то же время сам он находится здесь на положении чужака и стоит "на одной доске с придворным лакеем и идиотом". Мне запомнились слова Андрея: "Гостиные, сплетни, балы, тщеславие, ничтожество — вот заколдованный круг, из которого я не могу выйти".

Лишь со своим другом Пьером он прост, естествен, исполнен дружеского участия и сердечной привязанности. Только Пьеру он может со всей откровенностью и серьезностью признаться: "Эта жизнь, которую я веду здесь,, эта жизнь не по мне". Он испытывает непреодолимую жажду настоящей жизни. К ней влечет его острый, аналитический ум, широкие запросы толкают к большим свершениям. Их возможность, по убеждению Андрея, открывает для него армия и участие в военных походах. Хотя он легко может остаться в Петербурге, служить здесь флигель-адъютантом, он отправляется туда, где идут военные действия. Сражения 1805 года явились для Болконского выходом из тупика.

Армейская служба становится одним из важных этапов исканий толстовского героя. Здесь он резко отделяется от многочисленных искателей быстрой карьеры и высоких наград, которых можно было встретить в штабе. В отличие от Жеркова и Друбецкого князь Андрей органически не может лакействовать. Он не ищет поводов для повышения в чинах и награждений и свою службу в армии сознательно начинает с низших чинов в ряду адъютантов у Кутузова.

Болконский обостренно чувствует свою ответственность за судьбу России. Ульмское поражение австрийцев и появление разбитого генерала Мака рождает в его душе тревожные мысли о том, какие преграды стоят на пути русской армии. Я обратил внимание на то, что Андрей резко переменился в армейских условиях. У него не стало притворства, усталости, с лица исчезла гримаса скуки, в походке и в движениях ощущается энергия. По словам Толстого, Андрей "имел вид человека, не имеющего времени думать о впечатлении, какое он производит на других и занятого делом, приятным и интересным. Лицо его выражало большое довольство собой и окружающим". Примечательно, что князь Андрей настаивает, чтобы его направили туда, где особенно трудно — в отряд Багратиона, из которого может вернуться после сражения лишь одна десятая часть. Примечательно и другое. Поступки Болконского высоко оценивает полководец Кутузов, выделявший его как одного из лучших своих офицеров.

Князь Андрей необыкновенно честолюбив. Герой Толстого мечтает о таком личном подвиге, который бы прославил его и обязал людей оказывать ему восторженное почтение. Он лелеет мысль о славе, похожей на ту, которая досталась Наполеону во французском городе Тулоне, которая вывела бы его из рядов неизвестных офицеров. Можно простить Андрею его честолюбие, понимая, что им движет "жажда такого подвига, который необходим для военного человека". Шенграбенское сражение уже до некоторой степени позволило Болконскому проявить свое мужество. Смело объезжает он позиции под пулями неприятеля. Лишь он один осмелился поехать на батарею Тушина и не уехал с нее до тех пор, пока не убраны были орудия. Здесь, в Шенграбенском сражении, Болконскому посчастливилось стать свидетелем героизма и мужества, которое проявили артиллеристы капитана Тушина. К тому же и сам он обнаружил здесь военную выдержку и храбрость, а потом один из всех офицеров встал на защиту маленького капитана. Шенграбен,однако, не стал еще для Болконского его Тулоном.

Аустерлицкая битва, как считал князь Андрей, — это шанс найти свою мечту. Это непременно будет сражение, которое завершится славной победой, осуществленной по его плану и под его руководством. Он и в самом деле совершит в Аустерлицком сражении подвиг. Стоило подпрапорщику, несшему знамя полка, пасть на поле боя, как князь Андрей поднял это знамя и с криком "Ребята, вперед!повел за собой в атаку батальон.

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