Сочинение Андрей Болконский при Аустерлицком сражении (по роману Л.Н. Толстого "Война мир").

Эпизод Аустерлицкого сражения является одним из центральных в романе «Война и мир». На него ложится огромная смысловая нагрузка.



Традиционно автор дает небольшое вступление к предстоящей битве. Он описывает настроения князя Андрея в ночь перед предполагаемым решающим боем его жизни. Толстой дает эмоциональный внутренний монолог героя. Князь Андрей представляет себе один центральный пункт сражения. Ему видится замешательство всех военных начальников. Здесь он видел свой Тулон, который так долго преследовал его в заветных мечтах.



Тулон – это первая победа Наполеона, начало его карьеры. И князь Андрей мечтает о своем Тулоне. Вот он в одиночку спасает армию, берет в свои руки всю диспозицию и выигрывает сражение. Ему кажется, что честолюбивые мечты вот-вот должны осуществиться: «Я хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, я не виноват, что хочу этого, что для одного этого я живу. Я никогда никому не скажу этого, но боже мой! Что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую».



Князь Андрей знает, что Наполеон будет непосредственно участвовать в сражении. Он мечтает встретиться с ним лично. Пока же герой хочет показного эпического подвига. Но жизнь расставит все на свои места. Князь Андрей осознает намного больше, чем он знал, ожидая славу.



Само сражение целиком представлено с позиции князя Андрея. Герой находится при штабе Кутузова. По прогнозам всех командующих битва должна быть выиграна. Поэтому князь Андрей так занят диспозицией. Он внимательно наблюдает за ходом сражения, замечает лакейство штабных офицеров. Все группировки при главнокомандующем хотели только одного – чинов и денег. Простой народ не понимал значения военных событий. Поэтому войска так легко обратились в панику, ведь они отстаивали чужие интересы. Многие жаловались на засилье немецких военных в союзной армии.



Князь Андрей взбешен массовым бегством солдат. Для него это означает позорную трусость. При этом героя поражают действия штабной верхушки. Багратион занят не организацией огромного войска, а поддержанием его боевого духа. Кутузов прекрасно понимает, что руководить такой массой людей, стоящих на краю жизни и смерти, физически невозможно. Он следит за развитием настроения войск. Но и Кутузов в растерянности. Государь, которым так восхищался Николай Ростов, сам обращается в бегство.

Война оказалась непохожей на пышные парады. Бегство апшеронцев, которое видел князь Андрей, послужило для него сигналом судьбы: «Вот она, наступила решающая минута! Дошло до меня дело», - подумал князь Андрей и, ударив лошадь, повернул к Кутузову».



Природа окутана туманом, как и та ночь, когда князь Андрей так страстно хотел славы. На мгновение окружению Кутузова показалось, что фельдмаршал ранен. На все уговоры Кутузов отвечает, что раны у него не на мундире, а в сердце. Штабные офицеры чудом смогли выбраться из общей беспорядочной массы. Князя Андрея охватывает стремление изменить ситуацию: « - Ребята, вперед! – крикнул он детски-пронзительно».



В эти минуты князь Андрей не замечал снарядов и пуль, летевших прямо на него. Он бежал с криками «ура!» и ни минуты не сомневался в том, что весь полк побежит за ним. Так и получилось. Паникующие еще мгновение назад, солдаты снова ринулись в бой. Князь Андрей вел их со знаменем в руках. Этот миг был поистине героическим в жизни Болконского.



Здесь Толстой точно передает психологическое состояние человека перед лицом смертельной опасности. Князь Андрей совершенно случайно видит обыденные сцены – драку рыжебородого офицера и французского солдата из-за банника.

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