Андрей Пинигин – внук Дарьи Пинигиной, главный представитель молодого поколения в повести. Узнав о затоплении острова, он уехал в город, где устроился на завод. Теперь же нашел себе другое место – на той самой ГЭС, которая должна затопить Матеру. Крестьянскую работу А. забыл, без отца уже и сена накосить не может. А. убежден, что пока у человека есть силы, он должен жить для работы, а не работать для жизни. Он стремится побольше узнать, побывать в разных местах, ухватить жизнь, чтобы она не прошла мимо. Об А. его бабушка говорит: «Пуп вы щас не надрываете…Его-то вы берегете. А что душу свою потратили – вам и дела нету». .