Сочинение Андрей Штольц как человек действия

Андрей Иванович Штольц- один из главных героев ромна "Обломов", друг Ильи Ильича Обломова и сын Ивана Богдановича Штольца, обрусевшего немца, управляющего имением в селе Верхлеве, в пяти верстах от Обломовки. Автор так говорит про этого героя: "Штольц был немец только вполовину, по отцу: мать его была русская; веру он исповедовал православную; природная речь его была русская: он учился ей у матери и из книг. . . Немецкий язык он наследовал от отца".



Образование Штольц получил специфическое: "С восьми лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам Гердера, Виланда, библейские книги и подводил итоги безграмотным счетам крестьян, мещан и фабричных, а с матерью читал священную историю, учил басни Крылова. . . " С детства Андрей привык к труду, к движению.



Воспитание его, как и образование, было двойственным: мечтая о том, чтобы из сына вырос "добрый бурш", отец всячески поощрял мальчишеские драки, без которых ни дня не мог обходиться сын. Если же Андрей появлялся без подготовленного "назубок" урока, Иван Богданович отправлял сына туда, откуда пришел, - и всякий раз юный Штольц возвращался с выученным уроком. Мать Штольца, наоборот, стремилась воспитать истинного джентльмена» - порядочного, чистенького мальчика с завитыми кудрями: "в сыне ей мерещился идеал барина, хотя выскочки, из черного тела, от отца-бюргера, но все-таки сына русской дворянки". Из этого причудливого сочетания и сформировался характер Штольца.



Штольц расценивается как фигура почти безусловно положительная, призванная разбудить сонное царство Обломовых и вызвать его обитателей к полезной деятельности. Смущает то, что героем был избран не русский человек, а немец. Этот факт вызывает неприятие Штольца и некоторыми персонажами романа, в частности, Тарантьевым, который говорит о Штольце враждебно, так как тот развенчивает его махинации: "Хорош мальчик! . . . Русский человек выберет что-нибудь одно, да и то не спеша, потихоньку да полегоньку. . . "



Добролюбов увидел в образе Штольца тип буржуазного дельца-предпринимателя, сосредоточенного лишь на устройстве личного счастья и благополучия: "как мог Штольц в своей деятельности успокоиться от всех стремлений и потребностей, которые одолевали даже Обломова, как мог он удовлетвориться своим положением, успокоиться на своем одиноком, отдельном, исключительном счастье. . . "



Иначе воспринимает своего друга Обломов; с ранних лет "юношеский жар Штольца заражал Обломова, и он сгорал от жажды труда, далекой, но обаятельной цели". Обломов привык жить по указке Штольца, в самых мелких делах ему необходим совет друга. Без Штольца Илья Ильич не может ни на что решиться. Впрочем, и следовать советам друга Обломов не торопится: слишком разное у них понятие о жизни, о труде. Не умеющий обходиться без посторонней помощи, Обломов именно в этой черте своего характера составляет полную противоположность Штольцу, который с раннего возраста был приучен отцом ни на кого ни в чем не рассчитывать, кроме себя. Он хочет заниматься одновременно всем, все в равной степени интересует Штольца - коммерция, путешествия, сочинительство, государственная служба. Расставаясь с отцом, отправляющим его из Верхлева в Петербург, Штольц говорит, что непременно выполнит отцовский совет и зайдет к старинному приятелю Ивана Богдановича Рейнгольду. Но это будет только тогда, когда у него, Штольца, будет, как у Рейнгольца, четырехэтажный дом. Это - основа характера и мировосприятия младшего Штольца, которую так горячо поддерживает его отец и которой так недостает Обломову.



Стихия Штольца - постоянное движение. В свои тридцать с небольшим он чувствует себя хорошо и привольно только тогда, когда ощущает собственную нужность сразу во всех концах света: "Он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь". Самое же главное в характере Штольца - "как в организме нет ничего лишнего, так и в нравственных отправлениях своей жизни он искал равновесия практических сторон с тонкими потребностями духа. Две стороны шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь на пути".



Одной из важных составляющих философии Штольца является достижение цели любым путём, невзирая на преграды: "Выше всего он ставил настойчивость в достижении целей". Именно эта черта скорее всего и заставила Гончарова сделать своего героя немцем, правда, с надеждой на то, что не сегодня-завтра под русскими именами появятся новые Штольцы.



Испытывая самые добрые чувства к Ольге Ильинской, Штольц предпочитает не разбираться в них, а "привить", как оспу, любовь ей и Обломову, чтобы исполнить свое назначение - пробудить Обломова к разумной деятельности и высокой любви. И когда этот эксперимент не увенчивается успехом, Штольц позволяет проявиться собственному чувству: он женится на Ольге, воспринимая ее не только как любимую женщину, жену, но и как ученицу. На ней Штольц словно проверяет свои собственные теории и философию отношения к жизни.



Но полностью характер Штольца раскрывается в тот момент, когда, спустя годы, он объяснит Ольге в ответ на ее беспричинные тоску и грусть: "Мы не Титаны с тобой. . . мы не пойдем, с Манфредами и Фаустами, на дерзкую борьбу с мятежными вопросами".



Таким образом, проявившись в романном действии как пружина, как попытка вечного преодоления привычного уклада жизни, Штольц представляет для читателей интерес как герой. .