Имя М. А. Шолохова известно всему человечеству. Ранней весной 1946 года, то есть в первую послевоенную весну, встретил случайно М. А. Шолохов на дороге неизвестного человека и услышал его рассказ-исповедь. Десять лет вынашивал писатель замысел произведения, события уходили в прошлое, а потребность высказаться все увеличивалась. И вот в 1956 году он написал повесть "Судьба человека". Это рассказ о великих страданиях и великой стойкости простого советского человека. Лучшие черты русского характера, благодаря силе которого была одержана победа в Великой Отечественной войне, М. Шолохов воплотил в главном герое рассказа - Андрее Соколове. Это такие черты, как стойкость, терпение, скромность, чувство человеческого достоинства.

Андрей Соколов – мужчина высокого роста, сутуловатый, руки его большие и тёмные от трудной работы. Одет он в прожжённый ватник, который был заштопан неумелой мужской рукой, и общий вид у него был неухоженный. Но в облике Соколова автор подчеркивает «глаза, словно присыпанные пеплом; наполненные такой неизбывной тоской». Да и исповедь Андрей начинает со слов: «За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?». И не может он найти ответ на этот вопрос.

Перед нами проходит жизнь обыкновенного человека, русского солдата Андрея Соколова. . С детства узнал, почем «фунт лиха», в гражданскую войну сражался против врагов советской власти. Затем он уезжает из родной воронежской деревни на Кубань. Возвращается домой, работает плотником, слесарем, шофером, создает семью.

С сердечным трепетом вспоминает Соколов довоенную жизнь, когда имел семью, был счастлив. Война поломала жизнь этого человека, оторвала его от дома, от семьи. Андрей Соколов уходит на фронт. С начала войны, в первые же ее месяцы он был дважды ранен, контужен. Но самое страшное ждало героя впереди -- он попадает в фашистский плен.

Соколову пришлось испытать нечеловеческие муки, тяготы, терзания. Два года Андрей Соколов стойко переносил ужасы фашистского плена. Он пытался бежать, но неудачно, расправился с трусом, предателем, который готов, спасая свою шкуру, выдать командира.

Не уронил Андрей достоинство советского человека в поединке с комендантом концлагеря. Хотя Соколов был измучен, истощён, обессилен, но всё-равно был готов встретить смерть с таким мужеством и выдержкой, что поразил этим даже фашиста. Андрею все же удается бежать, он снова становится солдатом. Но беды по-прежнему преследуют его: разрушен родной дом, от фашистской бомбы погибли жена и дочь. Одним словом, живет теперь Соколов лишь надеждой на встречу с сыном. И встреча эта состоялась. В последний раз стоит герой у могилы сына, погибшего в последние дни войны.

Казалось, после всех испытаний, выпавших на долю одного человека, он мог озлобиться, сломаться, замкнуться в себе. Но этого не случилось: понимая, как тяжела утрата родных и безрадостно одиночество, он усыновляет мальчика Ванюшу у которого война отняла родителей. Андрей пригрел, осчастливил сиротскую душу, и благодаря теплу и благодарности ребенка, сам начал возвращаться к жизни. История с Ванюшкой – это как бы окончательная черта в истории Андрея Соколова. Ведь если решение стать Ванюшке отцом означает спасение мальчика, то последующее действие показывает, что и Ванюшка спасает Андрея, дает ему смысл дальнейшей жизни.

Я думаю, что Андрей Соколов не сломлен своей непростой жизнью, он верит в свои силы, и несмотря на все тяготы и невзгоды все-таки сумел найти в себе силы продолжать жить дальше и радоваться своей жизни!.