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Ангел смерти

    АНГЕЛ СМЕРТИ
    Посвящается А. М. В.
    
     Тебе - тебе мой дар смиренный,
    Мой труд безвестный и простой,
    Но пламенный, но вдохновенный
    Воспоминаньем и - тобой!
     Я дни мои влачу тоскуя
    И в сердце, образ твой храня.
    Но об одном тебя прошу я:
    Будь ангел смерти для меня.
     Явись мне в грозный час страданья, И поцелуй пусть будет твой Залогом близкого свиданья В стране любви, в стране другой!
    
     Златой Восток, страна чудес,
    Страна любви и сладострастья,
    Где блещет роза - дочь небес,
    Где всё обильно, кроме счастья;
    Где чище катится река,
    Вольнее мчатся облака,
    Пышнее вечер догорает,
    И мир всю прелесть сохраняет
    Тех дней, когда печатью зла
    Душа людей, по воле рока,
    Не обесславлена была,
    Люблю тебя, страна Востока!
    Кто знал тебя, тот забывал
    Свою отчизну; кто видал
    Твоих красавиц, не забудет
    Надменный пламень их очей,
    И без сомненья верить будет
    Печальной повести моей.
     Есть ангел смерти; в грозный час Последних мук и расставанья Он крепко обнимает нас, Но холодны его лобзанья, И страшен вид его для глаз Бессильной жертвы; и невольно Он заставляет трепетать, И часто сердцу больно, больно Последний вздох ему отдать. Но прежде людям эти встречи Казались - сладостный удел. Он знал таинственные речи, Он взором утешать умел, И бурные смирял он страсти, И было у него во власти Больную душу как-нибудь На миг надеждой обмануть!
     Равно во все края вселенной
    Являлся ангел молодой;
    На всё, что только прах земной,
    Глядел с презрением нетленный;
    Его приход благословенный
    Дышал небесной тишиной;
    Лучами тихими блистая,
    Как полуночная звезда,
    Манил он смертных иногда,
    И провожал он к дверям рая
    Толпы освобожденных душ,
    И сам был счастлив. - Почему ж
    Теперь томит его объятье,
    И поцелуй его - проклятье?
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     Недалеко от берегов
    И волн ревущих океана,
    Под жарким небом Индостана,
    Синеет длинный ряд холмов.
    Последний холм высок и страшен,
    Скалами серыми украшен,
    И вдался в море; и на нем
    Орлы да коршуны гнездятся,
    И рыбаки к нему боятся
    Подъехать в сумраке ночном.
    Прикрыта дикими кустами
    На нем пещера есть одна -
    Жилище змей - хладна, темна,
    Как ум, обманутый мечтами,
    Как жизнь, которой цели нет,
    Как недосказанный очами
    Убийцы хитрого привет.
    Ее лампада - месяц полный,
    С ней говорят морские волны,
    И у отверстия стоят
    Сторожевые пальмы в ряд.
     Давным-давно в ней жил изгнанник, Пришелец, юный Зораим. Он на земле был только странник, Людьми и небом был гоним. Он мог быть счастлив, но блаженства Искал в забавах он пустых, Искал он в людях совершенства, А сам - сам не был лучше их; Искал великого в ничтожном, Страшась надеяться, жалел О том, что было счастьем ложным, И, став без пользы осторожным, Поверить никому не смел. Любил он ночь, свободу, горы, И всё в природе - и людей - Но избегал их. С ранних дней К презренью приучил он взоры, Но сердца пылкого не мог Заставить так же охладиться: Любовь насильства не боится, Она - хоть презрена - всё бог. Одно сокровище - святыню Имел под небесами он; С ним раем почитал пустыню. . . Но что ж? всегда ли верен сон?. .
     На гордых высотах Ливана
    Растет могильный кипарис,
    И ветви плюща обвились
    Вокруг его прямого стана;
    Пусть вихорь мчится и шумит
    И сломит кипарис высокой, -
    Вкруг кипариса плющ обвит:
    Он не погибнет одиноко!. .
    Так, миру чуждый, Зораим
    Не вовсе беден - Ада с ним!
    Она резва, как лань степная,
    Мила, как цвет душистый рая;
    Всё страстно в ней, и грудь и стан, Глаза - два солнца южных стран. И деве было всё забавой, Покуда не явился ей Изгнанник бледный, величавый, С холодной дерзостью очей; И ей пришло тогда желанье - Огонь в очах его родить И в мертвом сердце возбудить Любви безумное страданье, И удалось ей. - Зораим Любил - с тех пор, как был любим; Судьбина их соединила, А разлучит - одна могила!
     На синих небесах луна.
    С звездами дальними сияет,
    Лучом в пещеру ударяет;
    И беспокойная волна,
    Ночной прохладою полна,
    Утес, белея, обнимает.
    Я помню - в этот самый час
    Обыкновенно нежный глас,
    Сопровождаемый игрою,
    Звучал, теряясь за горою:
    Он из пещеры выходил.

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