АНГЕЛ СМЕРТИ

Посвящается А. М. В.



Тебе - тебе мой дар смиренный,

Мой труд безвестный и простой,

Но пламенный, но вдохновенный

Воспоминаньем и - тобой!

Я дни мои влачу тоскуя

И в сердце, образ твой храня.

Но об одном тебя прошу я:

Будь ангел смерти для меня.

Явись мне в грозный час страданья, И поцелуй пусть будет твой Залогом близкого свиданья В стране любви, в стране другой!



Златой Восток, страна чудес,

Страна любви и сладострастья,

Где блещет роза - дочь небес,

Где всё обильно, кроме счастья;

Где чище катится река,

Вольнее мчатся облака,

Пышнее вечер догорает,

И мир всю прелесть сохраняет

Тех дней, когда печатью зла

Душа людей, по воле рока,

Не обесславлена была,

Люблю тебя, страна Востока!

Кто знал тебя, тот забывал

Свою отчизну; кто видал

Твоих красавиц, не забудет

Надменный пламень их очей,

И без сомненья верить будет

Печальной повести моей.

Есть ангел смерти; в грозный час Последних мук и расставанья Он крепко обнимает нас, Но холодны его лобзанья, И страшен вид его для глаз Бессильной жертвы; и невольно Он заставляет трепетать, И часто сердцу больно, больно Последний вздох ему отдать. Но прежде людям эти встречи Казались - сладостный удел. Он знал таинственные речи, Он взором утешать умел, И бурные смирял он страсти, И было у него во власти Больную душу как-нибудь На миг надеждой обмануть!

Равно во все края вселенной

Являлся ангел молодой;

На всё, что только прах земной,

Глядел с презрением нетленный;

Его приход благословенный

Дышал небесной тишиной;

Лучами тихими блистая,

Как полуночная звезда,

Манил он смертных иногда,

И провожал он к дверям рая

Толпы освобожденных душ,

И сам был счастлив. - Почему ж

Теперь томит его объятье,

И поцелуй его - проклятье?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Недалеко от берегов

И волн ревущих океана,

Под жарким небом Индостана,

Синеет длинный ряд холмов.

Последний холм высок и страшен,

Скалами серыми украшен,

И вдался в море; и на нем

Орлы да коршуны гнездятся,

И рыбаки к нему боятся

Подъехать в сумраке ночном.

Прикрыта дикими кустами

На нем пещера есть одна -

Жилище змей - хладна, темна,

Как ум, обманутый мечтами,

Как жизнь, которой цели нет,

Как недосказанный очами

Убийцы хитрого привет.

Ее лампада - месяц полный,

С ней говорят морские волны,

И у отверстия стоят

Сторожевые пальмы в ряд.

Давным-давно в ней жил изгнанник, Пришелец, юный Зораим. Он на земле был только странник, Людьми и небом был гоним. Он мог быть счастлив, но блаженства Искал в забавах он пустых, Искал он в людях совершенства, А сам - сам не был лучше их; Искал великого в ничтожном, Страшась надеяться, жалел О том, что было счастьем ложным, И, став без пользы осторожным, Поверить никому не смел. Любил он ночь, свободу, горы, И всё в природе - и людей - Но избегал их. С ранних дней К презренью приучил он взоры, Но сердца пылкого не мог Заставить так же охладиться: Любовь насильства не боится, Она - хоть презрена - всё бог. Одно сокровище - святыню Имел под небесами он; С ним раем почитал пустыню. . . Но что ж? всегда ли верен сон?. .

На гордых высотах Ливана

Растет могильный кипарис,

И ветви плюща обвились

Вокруг его прямого стана;

Пусть вихорь мчится и шумит

И сломит кипарис высокой, -

Вкруг кипариса плющ обвит:

Он не погибнет одиноко!. .

Так, миру чуждый, Зораим

Не вовсе беден - Ада с ним!

Она резва, как лань степная,

Мила, как цвет душистый рая;

Всё страстно в ней, и грудь и стан, Глаза - два солнца южных стран. И деве было всё забавой, Покуда не явился ей Изгнанник бледный, величавый, С холодной дерзостью очей; И ей пришло тогда желанье - Огонь в очах его родить И в мертвом сердце возбудить Любви безумное страданье, И удалось ей. - Зораим Любил - с тех пор, как был любим; Судьбина их соединила, А разлучит - одна могила!

На синих небесах луна.

С звездами дальними сияет,

Лучом в пещеру ударяет;

И беспокойная волна,

Ночной прохладою полна,

Утес, белея, обнимает.

Я помню - в этот самый час

Обыкновенно нежный глас,

Сопровождаемый игрою,

Звучал, теряясь за горою:

Он из пещеры выходил.

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