Сочинение «Английские традиции »

Каждая страна и каждая нация имеют свои традиции и свои обычаи. Нельзя говорить об Англии, не говоря об ее традициях и обычаях. Англичане гордятся своими традициями и всячески поддерживают их. Англичане — домоседы. «Нет места, подобного дому», — говорят они. Когда они не работают, они любят проводить выходные дни дома с семьей. Англичане очень любят камины, поэтому многие из них предпочитают открытый огонь центральному отоплению. Они любят жить в небольших домах с маленьким садом. Люди во всем мире знают пословицу: «Дом англичанина — его крепость». Говорят, что люди Англии придерживаются традиций даже в еде. Овсяная каша — блюдо, которое англичане очень любят.



Многие из них едят овсянку с молоком и сахаром на завтрак. А вот шотландцы, к примеру, никогда не кладут сахар в овсяную кашу, они всегда кладут туда соль. Между прочим, завтракают в Англии между семью и девятью часами. Потом, между двенадцатью и двумя часами, наступает время ланча. В некоторых английских домах ланч — самый большой прием пищи за день — они едят мясо или рыбу, овощи, фрукты или пудинг. Днем, во «время чая», англичане любят выпить чашечку чая с молоком. Некоторые англичане обедают поздно вечером. На обед они едят суп, мясо или рыбу, овощи, пудинг или фрукты. На ужин у них обычно стакан молока и пирожное или чашечка чая с бутербродом. Англичане — большие любители чая. Они пьют его много раз в день. Некоторые англичане пьют чай за завтраком, во время ланча, после обеда, во «время чая» и за ужином. Некоторые английские семьи пьют «большой чай» и обходятся без ужина. На «большой чай» они едят холодное мясо, хлеб с маслом, пирожные и, конечно, много чая. Англичане всегда пьют чай из чашек и никогда — из стаканов.