Сочинение Английский язык для современного человека

Современный человек имеет все условия для всестороннего развития своей личности. Приобретение полезных знаний и навыков во многом облегчает существование в современном мире. Для того, чтобы полностью реализовать потенциал, заложенный в нас природой, внести посильный вклад в общее дело становления высокоэффективного общества, нужно постоянно раздвигать границы своего интеллекта, стимулировать свое мышление к четкой и продуктивной работе.



Изучение английского языка является одним из необходимых и важных этапов в развитии современного человека. Знание дополнительного языка, тем более такого распространенного как английский, это взаимопонимание и свободное общение с максимально широким кругом людей, чтение научно-популярной и художественной литературы на языке оригиналов, свободное перемещение по любым странам без мешающего и ограничивающего языкового барьера. В отличии от родного языка, усвоение которого осуществляется на подсознательном уровне и заканчивается к 5-ти годам созданием саморазвивающейся системы «родной язык», иностранный язык является новоприобретенным и основывается на формировании еще одной саморазвивающейся системы «иностранный язык», для которой характерно построение мозгом новых речевых механизмов, построенных на материале иностранного языка. Лучшие результаты в обучении английскому языку достигаются тогда, когда получается использовать механизмы формирования и функционирования данных систем, изобретенных самой природой. На момент начала обучения иностранного языка, человек оперирует двумя подсистемами: «модель объективного мира» сутью которой являются представления, и «модель системы родного языка», сутью которой являются правила и слова. Смысл обучения заключается в формировании новой подсистемы, при которой обучаемый должен научиться выстраивать ассоциации между правилами и словами иностранного языка и представлениями, а в последствии создавать более объемные ассоциации: правила и слова иностранного языка – представления – правила и слова родного языка. Такой подход в корне отличается от малоэффективного навязывания зубрежки, при которой происходит вытеснение ранее заученного материала при увеличении объема вновь поступающего. Можно сказать больше, формула заучивания: иностранное слово – родное слово зачастую служит огромным препятствием к более легкому и быстрому изучению иностранных языков. Кроме всего прочего, при изучении английского языка очень важны фонетические упражнения, которые приучают обучающихся к правильному интонированию предложений и четкой артикуляции звуков, работа аудиозаписями и повторение за диктором способствует развитию слуховой памяти, заучивание речевых штампов и повествовательных текстов позволяют развивать долговременную память, участие в диалогах и ролевых играх формируют навыки общения.



Всевозможные курсы разговорного английского обещают в самые короткие сроки обучить английскому языку, но опыт показывает, что процесс порой затягивается на неопределенное время, полученные результаты несущественны, а все что накопилось за время обучения это напряжение и неудовольствие. Поэтому очень важно правильно выбрать курсы английского. Хороший преподаватель характеризуется не только безупречным знанием языка, но и во многом знанием психологии общения и психологии усвоения материала. Методика обучения - вот главный критерий, который способен реализовать все ваши надежды относительно постижения иностранного языка. Изучение иностранного языка – это очень сложный процесс и требует максимальной отдачи как со стороны обучающегося, так и со стороны преподавателя, если преподаватель строит свое обучение на психологически грамотных техниках, то можно надеяться на то, что результаты освоения языка будут положительными.