Сочинение Анна Ахматова. Реквием

"Реквием" — одно из крупнейших произведений Ахматовой — был написан в 1935-1940 годах. Именно 40-м годом датирован эпилог — последняя часть поэмы. Но к читателю "Реквием" пришел лишь во второй половине 50-х годов, поскольку в 1946 году Ахматова была подвергнута жестокой критике со стороны чиновников и надолго отлучена от литературы. Возможно, в этом отлучении был повинен и "Реквием", и те события, которые положены в его основу.

Муж Ахматовой был обвинен в участии в антиправительственном заговоре и расстрелян по приговору недалеко от Петрограда в 1921 году. В "Реквиеме" отражены те чувства, которые пережила Ахматова, потеряв любимого человека. И хотя события, описанные в "Реквиеме", относятся к 30-м годам, в них звучат боль и горе, пережитые самой поэтессой.

По композиции "Реквием" скорее всего поэма. Отдельные стихотворения объединены одной идеей — протестом против насилия. В "Реквиеме" отразились не только чувства и переживания самой Ахматовой, не только горе тех, кто был оторван от своих близких и заключен в тюремные камеры, но и боль тех женщин, тех жен и матерей, которых видела Ахматова в страшных тюремных очередях. Именно к этим женщинам-страдалицам обращено посвящение. В нем звучит тоска от внезапной разлуки, когда сраженная горем женщина чувствует себя оторванной, отрезанной от всего мира с его радостями и заботами.

Во вступлении поэмы дана яркая безжалостная характеристика времени. В первых главах нашла свое отражение безграничная, глубокая бездна человеческого горя. Кажется, что эти строки перекликаются с плачем Ярославны, скорбящей и по своему любимому, и по всем русским воинам.

Поэзия Ахматовой — это свидетельства человека, который прошел через все испытания, на которые ее обрек "век-волк", свидетельства того, насколько ужасно и несправедливо стремление кучки людей уничтожить естественные основы человеческого существования, то, что складывалось мире столетиями. Но одновременно это и свидетельство того, что живую жизнь, настоящее, вечное в людях уничтожить невозможно. И наверное именно поэтому поэзия А. Ахматовой так важна и так значительна для нас.

В поэме "Реквием" А. Ахматова встраивает свои переживания в контекст эпохи. Недаром поэма начинается так:



Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл —

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

Таков был окончательный выбор поэтессы. .