Анна Каренина



АННА КАРЕНИНА — героиня романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина» (1873-1877); один из наиболее популярных женских образов русской классической литературы. Толстому хотелось написать роман о женщине из высшего общества, «потерявшей себя», вокруг которой легко сгруппировались многие мужские типы, будившие творческое воображение писателя. Во многом к реализации этого замысла Толстого подтолкнули мотивы пушкинского творчества, в частности неоконченные прозаические отрывки «На углу маленькой площади» и «Гости съезжались на дачу». Героиня последнего Зинаида Вольская может быть частично соотнесена с А. К. Это обстоятельство позволяет литературоведам считать произведение «пушкинским романом» Толстого, а к прототипам А. К. относить Татьяну Ларину, мысленно продолжая историю ее жизни в свете (Б. М. Эйхенбаум). Достоверно известно, что внешний облик героини сложился у писателя под впечатлением встречи со старшей дочерью Пушкина М. А. Гартунг. Однако у А. К. были и другие прототипы, в том числе сестра близкого друга Толстого М. А. Дьякова-Сухотина, пережившая бракоразводный процесс и имевшая вторую семью. Современники находили и многие другие прототипы, отдельные обстоятельства жизни и смерти которых соотносились с сюжетной линией героини романа, в частности упоминается история взаимоотношений актрисы М. Г. Савиной с Н. Ф. Сазоновым.



Трактовки образа А. К. в литературоведении чаще всего определяются тем или иным пониманием смысла эпиграфа к роману («Мне отмщение, и Аз воздам»), а также зависят от исторически изменяющегося отношения к роли женщины в семейной и общественной жизни. На характер, судьбу героини оказали влияние не только реально увиденные Толстым социально-исторические условия жизни 1870-х годов, трагизм разобщенности людей в семье и обществе, но и лежащие в основе авторской интерпретации событий романа традиционные народные религиозно-нравственные представления. А. К. одновременно привлекательная, правдивая, несчастная, жалкая и виноватая. В современных оценках образа А. К. начинает преобладать традиционный народно-нравственный подход, в отличие от безусловного оправдания героини в ее праве на любовь. В работах В. Е. Ветловской и А. Г. Гродец-кой, например, прослеживается зависимость внутреннего содержания образа А. К. от евангельских и агиографических мотивов, сюжетов и нравственных оценок.



В первой части романа героиня предстает примерной матерью и женой, уважаемой светской дамой и даже примирительницей неурядиц в семье Облонских. Жизнь Анны Аркадьевны более всего наполняла любовь к сыну, хотя свою роль любящей матери она несколько преувеличенно подчеркивала. Лишь Долли Облонская чутко улавливала во всем складе семейной жизни Карениных что-то фальшивое, хотя отношение А. К. к мужу строилось на безусловном уважении.



После встречи с Вронским, еще не дав воли зарождающемуся чувству, А. К. осознает в себе не только пробудившуюся жажду жизни и любви, желания нравиться, но и некую неподвластную ей силу, которая независимо от ее воли управляет поступками, толкая к сближению с Вронским и создавая ощущение защищенности «непроницаемой броней лжи».

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