Сочинение Аннотация к рассказу Платонова Юшка

Я хотел бы познакомить вас с творчеством Андрея Платоновича. Платонов - это русский советский писатель, в своих произведениях он создает особый мир, который поражает нас и заставляет задуматься. Писатель раскрывает перед нами многие качества простых людей, такие как красоту и величие, доброту и открытость.

Первые его рассказы "Епифанские шлюзы", "Эфирный тракт" и "Город грехов" были написаны в тысяча девятьсот двадцать шестом году. К сожалению, литературная критика по достоинству оценила вклад Андрея Платоновича в русскую литературу лишь после смерти писатель, который всю свою жизнь боролся с непониманием критики: он старался объяснить свой язык, свои замыслы, защитить не только себя и свое имя, но и достоинство писателя и человека.

Рассказ "Юшка" - это рассказ о человеке, который обладает редким даром любви. "Он склонялся к земле и целовал цветущ, стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них осиротевшим. "

Всю жизнь Юшку бьют, оскорбляют и обижают. Но он никогда не проявлял злобы к людям, старик видел в издевательствах странную и непонятную форму любви к себе. Жил он любовью к природе, людям, а особенно любовью к Даше, к сироте, которую он вырастил, выучил в Москве, отказывая себе практически во всем: никогда не пил чай, не ел сахара, во многом экономил. Став врачом, девушка приехала в городок к Юшке, чтобы вылечить его от чахотки, болезни, которая мучала его долгое время. Но, к сожалению, было уже поздно. Юшка умер. И только после смерти люди поняли, каким человеком был старик.

Такой исход рассказа будет очень неожиданным для каждого читателя.

Для автора было необходимо показать всем значимость любви и добра между людьми, которые способны переносить невыносимое, выживать в условиях, в которых выжить, кажется, невозможно. Писатель показал, что такие люди могут преобразить мир, и Юшка в этом рассказе предстает перед нами человеком, обладающим глубокими чувствами. .