Сочинение Античные мотивы и их роль в «Войне и мире» Л. Толстого

Во многих произведениях русских и зарубежных писателей можно встретить античные мотивы. Не исключение и “Война и мир” Толстого.

По композиции “Война и мир” напоминает поэмы Гомера: наличие несвязанных сюжетов, одновременно житейских советов и лирики, философии и большого числа действующих лиц. Толстой, как и Гомер в “Илиаде”, описывает войну. Сходство с античными сюжетами наблюдается буквально с первых страниц “Войны и мира”. Действие происходит в салоне Анны Павловны Шерер. Она сама, Элен и Лиза являются центрами кружков, образовавшихся под неусыпным вниманием хозяйки дома. Толстой сравнивает светские разговоры с неумолкающими веретенами. В античной литературе известна легенда о трех парках — богинях судьбы, которые пряли нити жизни. Не эти ли три богини Элен, Лиза и Анна Павловна?

Одним из основных моментов, связанных с богинями судьбы, является вязание Наташи у постели больного Андрея Болконского. Кроме того, по преданиям древних, судьба возлюбленного находится в руках женщины. Наташа сидит у постели при свече и вяжет. Вдруг клубок скатывается с ее колен, и она, наклонясь за ним, перестает вязать, тем самым как бы прерывает жизнь Андрея. В этом же эпизоде есть связь с другой богиней античности — богиней смерти. В Древней Греции она всегда изображалась со свечой. Свеча гаснет — жизнь кончается. Когда Наташа наклоняется за клубком, она загораживает свечу от Андрея: в этот момент он понимает, что умрет.

Мотив судьбы присутствует и при описании Толстым Лысых Гор в годы войны. В течение всего этого времени мужик плетет лапоть, как бы доказывая, что жизнь продолжается и во время войны. В эпилоге — снова мотив вязания. На этот раз в роли богини судьбы выступает Анна Макаровна, которая вяжет чулки для Николая. Толстой собирает в доме Николая и княжны Марьи всех героев, которые уцелели в войне, и показывает, что жизнь их продолжается.

Персонажем, очень похожим на героиню из “Одиссеи”, является Элен (у Гомера — Прекрасная Елена). Толстой пишет о ее античной красоте, у нее золотые волосы, как и у Прекрасной Елены. Элен — своеобразное напоминание о Троянской войне, в которой коалиция ахейских царей выступила против Трои. Война 1805 года тоже была войной между царями. Троянская война была пагубна для ее участников. У Толстого также умирает жена Болконского, а впоследствии и он сам.

С древних времен жилищем богов, которые помогали людям и защищали их, являлись храмы. Пока шла война, двери храма были открыты. Князь Андрей стремится к миру. Именно поэтому в своих снах он все время пытается закрыть дверь, но не может. С этим же связан проект вечного мира, о котором Толстой говорит в своем произведении. То, что князь Андрей никак не может закрыть дверь, доказывает, что путь к вечному миру труден.

В романе-эпопее Пьер намеревается убить Наполеона, чтобы спасти Россию. Плутарх описал подвиг Сцеволы, который хотел убить царя этрусков, чтобы снять осаду Рима, но у него ничего не вышло. Пьер также не смог убить Наполеона, но результат был достигнут: последний все-таки ушел из Москвы. Царь этрусков понял Сцеволу и великодушно простил его. Генерал Даву, которого все считали “вторым Аракчеевым” у Наполеона, всего лишь обменялся взглядами с Пьером и как бы отпустил его.

Большое значение в “Войне и мире” придается облакам. По античным преданиям, побеждал в войне тот, кто дружил с облаками. Существовала Нефела — богиня облаков. А князь Андрей любил облака, и потому удача какое-то время сопутствовала ему в войне. Русские в Аустерлице проиграли сражение из-за того, что был туман. Значит, в тот момент с облаками дружил Наполеон.

Тесно связан с мотивом неба мотив птицы. В античных легендах богом смерти был бог Птах с головой сокола. Перед Бородинским сражением низко над полем пролетел сокол, как бы возвещая о предстоящем большом количестве погибших в сражении. И действительно, потери были огромны с обеих сторон.

Другим символом смерти в античной литературе была река.

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