Сочинение Антиклерикальные новеллы Боккаччо

"Антиклерикальные новеллы Боккаччо"



Боккаччо - все сочинения



Эротическая тематика в этих новеллах мотивируется проводимым в них разоблачением аскетизма. Однако и помимо этого эротическая тематика многих новелл «Декамерона» имеет глубоко принципиальный характер. Она вырастает из борьбы гуманиста Боккаччо против устарелых норм феодальной семьи, против делового брака, обусловленного фамильными интересами, против подавления естественных влечений, против тирании домостроевского уклада.



Соответственно своим новым идеологическим установкам Боккаччо совершенно меняет трактовку темы супружеской неверности. Если городская литература раннего средневековья изобличала неверных жен как служительниц дьявола, то Боккаччо становится на сторону женщины. Будучи выдана замуж насильно, женщина, изменяя нелюбимому мужу, мстит изменой за свое угнетение; ее измена есть проявление верховной, суверенной силы любви. Стоя на точке зрения естественной морали, Боккаччо считает любовь единственным законом, не терпящим никаких ограничений и рамок. Ни династические, ни сословные, ни фамильные интересы для Боккаччо в вопросах любви не являются решающими. Боккаччо охотно рисует случаи, когда любовь разрушает социальные перегородки. Так, Гисмонда, дочь принца, отдается слуге своего отца Гвискардо и красноречиво защищает перед отцом свое право любить человека «низкого происхождения» (д. IV, нов. 1-я).



Возмущение природы и страсти против установленных социальных законов и предрассудков приводит у Боккаччо подчас к трагическим конфликтам.



Так, новелла о Гисмонде и Гвискардо кончается трагически- принц убивает Гвискардо и посылает его сердце дочери в золотом кубке; Гисмонда поливает его отравленной водой и выпивает ее. Столь же трагично кончается новелла об Изабетте (д. IV, нов. 5-я); братья убили ее любовника, она выкапывает его голову, кладет ее в горшок базилика и ежедневно поливает своими слезами. Когда братья отнимают у нее голову возлюбленного, Изабетта умирает с горя.



Таких трагических новелл немало в «Декамероне». Они находятся в разительном контрасте с игривыми адюльтерными новеллами, в которых находит выражение характерная для Ренессанса реабилитация плоти с ее естественными, здоровыми инстинктами. Заметим, что эти эротические новеллы создали у широкой публики совершенно неправильное, одностороннее представление о «Декамероне».



Поразительное богатство идей, сюжетов, образов, ситуаций, присущее «Декамерону», находит отражение также в его стиле. Новеллы Боккаччо отличаются на редкость богатым и красочным языком. Боккаччо создал в них стиль итальянской художественной прозы, которая до него была примитивной и безыскусственной. Он подверг ее литературной отделке, ориентируясь на опыт античных авторов. Временами у Боккаччо заметно стремление приблизить итальянскую прозу по ее построению к латинской, и это порождает некоторую монотонность речи, которая противоречит живости и актуальности ее содержания. Но такая учено-гуманистическая языковая манера во времена Боккаччо еще не носит застывшего характера, как у преемников Боккаччо — писателей конца XIV и XV в. Сам Боккаччо далеко не всегда писал таким слогом. Когда сюжетные ситуации захватывали его, он переходил на живой флорентийский народный язык, которым владел в совершенстве. Таким живым народным языком говорят у Боккаччо в первую очередь комические персонажи. Тогда диалог становится быстрым, динамичным, переполненным меткими народными словечками, поговорками, каламбурами; последние вводятся чаще всего для маскировки эротических ситуаций. Большинство эротических новелл Боккаччо построены на каламбурах.



Вот образчики народных словечек и поговорок у Боккаччо. Насмехаясь над ученым из Болоньи, он говорит о них: «Вы учились азбуке не на яблоне, а на тыкве»; «Вас крестили в воскресенье, а из Болоньи вы принесли уменье держать язык за зубами». О побоях он говорит: «Осел при меньшем количестве палок дошел бы до Рима». Женщин, обирающих мужчин, он называет «цирюльннцами», ибо они бреют мужчин. О правосудии он замечает: «Сколько раз лягнет осел стену, столько ему и отзовется». Подобными красочными народными словами и остротами переполнены новеллы «Декамерона».



Этому жанровому, бытовому элементу противостоит в стиле «Декамерона» своеобразная романтическая струя. Мы находим такую романтику уже в обрамляющем рассказе, построенном на остром контрасте жизни и смерти. Романтичны также трагические новеллы с присущим им прославлением сильных страстей, побеждающих смерть (ср. новеллы о Гисмонде, об Изабетте и др. ). Наконец, романтичны новеллы, повествующие о путешествиях по дальним странам и опасным морям, о тех приключениях странствующих купцов-мореплавателей, которые позволили Энгельсу так сказать об эпохе Возрождения: «То была для буржуазии пора странствующего рыцарства; она также переживала свою романтику и свои любовные мечтания, но на буржуазный манер и в конечном счете с буржуазными целями».



Боккаччо весьма искусно сочетает обе отмеченные стилистические тенденции — быт и романтику, комизм обыденной жизни и трагизм сильных страстей. Он является писателем исключительно разносторонним. Обрабатывая традиционные сюжеты, он обогащает их множеством личных наблюдений, углубляет идеи и чувства своих персонажей, стремится передать впечатления жизни, схватить в каждом предмете или образе наиболее характерные живые черты. В этом главным образом и заключается его реализм, выражающий типичное для Ренессанса любование жизнью, «открытие мира и человека». Этот реализм проявляется в описаниях природы и внешней обстановки действия, в портретах действующих лиц, в психологических мотивировках их поступков.

