Сочинение Антитеза как художественное средство

С незапамятных времен у разных народов для объяснения жизни использовались два противоположных подхода: сопоставление по сходству и сопоставление по контрасту. Так, чтобы охватить все многообразие явлений искусства, древние греки сводили его к двум противостоящим началам: светлому, гармоничному Аполлону и исполненному темных, разрушительных страстей Дионису.

Особенно актуальным в искусстве принцип контраста становится в кризисные эпохи, когда жизнь резко меняет привычный ход. Одной из таких переходных эпох явилась середина XIX века в России. В этот период произошел сдвиг в общественном сознании, что нашло отражение и в литературе. Одним из произведений, посвященных переменам того времени, стал роман И. С. Тургенева “Отцы и дети”. Характер же изменений, относящихся к середине XIX века, обусловил особенности романа: он строится на противопоставлении главного героя всем окружающим. Свидетельство тому — его отношения с единомышленниками, идейными противниками, родителями, друзьями, любимой женщиной. Именно поэтому антитеза является организующим началом романа.

Итак, Тургенев прибегает к антитезе прежде всего при описании основного конфликта произведения — конфликта поколений. Огромную роль здесь играют споры Базарова и Павла Петровича Кирсанова, так как именно эти герои наиболее бескомпромиссны. Они непременно стараются отстоять свои идеалы и победить противника. Даже по их портретным характеристикам можно заметить, насколько эти люди отличаются: холеный, спокойный, внушающий доверие Кирсанов и худой, колючий, готовый на мгновенный отпор Базаров. В начале романа любое высказывание одного из них приводит к неизбежному отрицанию сути этого высказывания другим. Создается впечатление, что каждый намеренно ищет ссоры, отвлекаясь от своих идей и думая уже только о противнике. Однако убеждения Базарова и Кирсанова действительно настолько отличны, что при столкновении этих убеждений в любом случае должен произойти взрыв. В описании конфликта поколений Тургенев использует антитезу и позднее, когда Базаров встречается со своими родителями. Здесь мы видим непонимание другого рода. Оно углубляется не личной неприязнью, а напротив, глубокой привязанностью. Базаров испытывает со стороны родителей постоянное давление любовью, они мешают ему, и, хотя он их тоже любит, ему неинтересны их маленькие радости. Он мыслит отвлеченно, в силу склада своего характера не понимая, что значит для Арины Власьевны и Василия Ивановича просто поговорить с сыном или узнать, “чего Енюша желает к обеду, щей или борщу?” В финале романа эта антитеза теряет свою остроту. Напряжение в семье начинает ослабевать с болезнью Базарова и последовавшими переменами в его душе: “ Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом?”

Однако не только конфликт поколений дает автору возможность прибегать к антитезе в изображении героев. В романе противопоставлены друг другу Базаров и люди, считающие себя его соратниками. Здесь очень показательны образы Ситникова и Кукшиной. Это живая насмешка над идеалами Базарова. Отношения Базарова и этих “нигилистов” можно сравнить с сюжетным противостоянием Печорина и Грушницкого. Базаров, однако, более объективно, чем Печорин, оценивает ситуацию, и Кукшина и Ситников его не злят, а смешат. Возможно, их приверженность новым идеям — попытка уйти от комплекса неполноценности. Тургенев подчеркивает узость их мышления, мелочность суждений. Если для Базарова химия — одна из важнейших наук будущего, то для Кукшиной — средство самоутверждения: “Я доже сама выдумала одну мастику. . . И, знаете ли, с какой целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая”. Таков кукшинский вариант формулы Базарова: “Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник”.

Но противопоставление идеолога нигилизма и его приверженцев не всегда имеет сатирический оттенок. Свидетельство тому — описание отношений Базарова и Аркадия.

В начале романа они единомышленники и молодой Кирсанов чуть ли не боготворит такого передового, резкого, дерзкого друга. Но уже в тот момент, когда герои находятся на пути в Марьино, их непохожесть бросается в глаза: Аркадий наслаждается чудесным днем и мечтает о преобразованиях в родном краю, а Базаров вторгается в эти размышления просьбой прислать спичку. Его натуре чуждо поэтическое, и он насмехается над приятелем, способным восхищаться полетом кленового листа: “. . Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания, — преклоняюсь и умолкаю”. В действительности Аркадий не “слишком возвышен”, а традиционен, консервативен. Душой он принадлежит поколению “отцов”, разделяет их представления о жизненных ценностях.

Мастерство Тургенева в создании образов героев подтверждается тем, что антитеза, которую он использует для описания Аркадия и Базарова, поддержана и дополнена другой антитезой: Анна Сергеевна Одинцова противопоставляется Кате. Увлечение молодых людей сначала только старшей сестрой отражает и схожесть их мышления. Но нельзя не заметить, что если Базарову более близка спокойная, холодная, проницательная Одинцова, то Аркадию, несмотря на его влюбленность в Анну Сергеевну, гораздо лучше и легче проводить время с Катей, в натуре которой интуиция, чувства преобладают над разумом. Ее нельзя упрекнуть в том, в чем Базаров упрекал Одинцову: “.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--