Сочинение Антитеза как художественное средство на примере романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»

Под понятием “антитеза” подразумевается резко выраженное противопоставление понятий или явлений.

Прием антитезы используется Тургеневым уже в названии произведения — “Отцы и дети”, тем самым показывая, что поднимается вечная проблема взаимоотношений отцов и детей. Дети и родители живут в разное время, а новое время рождает новые ценности, идеи, мировосприятие, которые не могут быть приняты людьми предыдущего поколения.

Непонимание детей и отцов рассматривается автором на примере семьи Кирсановых и семьи Базаровых. И в той и в другой семье родители не в состоянии понять своих детей. В семье Базарова живут по давно устоявшимся традициям, в их семье ничего не меняется, и это их устраивает. Из-за этого главный герой не может находиться с ними долгое время, они ему неинтересны, хотя он и считает родителей людьми добрыми и хорошими.

У Кирсанова отец пытается понять сына и быть не только отцом, но и другом. Хочет, чтобы у них были одинаковые интересы и увлечения. Но р то же время Николай Петрович не может до конца следовать идеям, которых придерживается сын, так как это противоречит его отношению к жизни. А значит, и в той, и в другой семье существует проблема отцов и детей.

Ярче всего противостояние детей отцам изображается Тургеневым в сцене спора Павла Петровича Кирсанова и Базарова. У них разное отношение к крестьянству. Павел Петрович считает, что у крестьян есть свои исконно-русские традиции, пришедшие из глубины веков, которые будут сломлены крестьянской реформой. Он выступает за крестьянские общины, так как они олицетворяют семью и семейные отношения между крестьянами.

Базаров считает, что крестьяне глупы и невежественны, а непросвещенность из-за традиций и религии. “Народ полагает, что, когда гром грянет, это Илья-пророк в колеснице по небу разъезжает”. Базаров также считает, что крестьянство будет следовать за тем, кто ему ближе, а ближе ему будут революционеры-демократы, такие, как Базаров, потому что их корни уходят в народ — “Мой дед землю пахал”. А к аристократии главный герой относится пренебрежительно. “Дрянь, аристократишко”, потому что то, чем она занимается, — это “вздор и пустота”, ведь они не дают “место расчистить”. Павел Петрович выступает за конституционную монархию, хочет, чтобы в России была такая же политическая система, как в Англии. Павел Петрович — консерватор. Он считает, что дворяне должны четко следовать традициям. Он ведет традиционный образ жизни для аристократии, у него рафинированные манеры. У Павла Петровича традиционное отношение к искусству, хотя он ценит поэзию и природу в меньшей степени, чем Николай Петрович, но он считает, что искусством надо наслаждаться, а не рассматривать с позиции, полезно или нет. А Николай Петрович не понимает, как можно не любить и не восторгаться природой и поэзией, ведь они так прекрасны.

Базаров же считает, что от искусства нет никакого толка. Он не восторгается поэзией и не восхищается искусством. “Пушкин. . . ерунда”, “Рафаэль гроша медного не стоит”. Базаров не ценит духовного, главное для него, чтобы приносило пользу и было практично. “Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта”, а “природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник”. Он занимается физикой и естественными науками. Главный герой посвящает свою жизнь медицине, при этом не из меркантильных целей. Он выбрал себе карьеру врача не из-за того, что модно, можно зарабатывать много денег, занимаясь практикой.

Так же (с точки зрения практики и физиологии) он относится к женщинам: “ эта анатомия. . . какое богатое тело ”. “ Нравится тебе женщина — старайся добиться толку, а нельзя — ну, не надо, отвернись — земля не клином сошлась”. Базаров не признает и любовь: “это все романтизм, чепуха, гниль, художество. Пойдем лучше жука смотреть”. И главный герой не ценит индивидуальности в личности, он считает, что все люди одинаковые, как деревья в лесу, у всех одни и те же части тела, то есть, по его теории, выходит, что “человек — это. . . та же лягушка”.

Но с течением времени теория Базарова становится несостоятельной. Его теория не выдерживает испытания любовью.

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