Сочинение Антитеза как композиционная основа романа «Обломов»

Роман И. А. Гончарова “Обломов” организован с помощью приема антитезы. На протяжении всего романа идет противопоставление героя — герою, события — событию, понятия — понятию и т. д. Однако что дает нам, читателям, использование этого приема? Сложнее, легче ли становится познавать мир героя? Является ли прием антитезы путеводной звездой или, наоборот, препятствием на пути к пониманию идейного стержня произведения? Одним словом, какова цель его использования? Во-первых, в противопоставлении (как и в сравнении) легче выявляются особенные черты характера, которые часто бывают индивидуальными и поэтому представляют определенную ценность. Например, черты характера главного героя романа в сопоставлении с чертами характера Штольца: “Голубиная нежность”, внутренняя чистота. . . Также антитеза дает возможность увидеть два несопоставимых полюса, два контрастно выраженных понятия. Причем не только увидеть, но и принять прелесть каждого из них. (Таковы два сталкивающихся состояния Обломова: бурная временная деятельность и бездеятельность, лень, апатия. ) В-третьих, антитеза помогает проникнуть во внутренний мир героя, показывая контрастность, присутствующую не только во внешнем, но и в духовном мире. (Мечты Обломова и реальность, в которую он так и не сможет их воплотить. ) Если вдаваться в подробности, то этот ряд можно продолжать до бесконечности, ведь в противопоставлении находится почти каждая вещь, каждая деталь. (Ветка сирени как символичная путевка в светлое будущее и халат как трясина лени и апатии, которая постоянно засасывает Илью Ильича. ) Однако и без тщательного анализа текста романа можно выявить огромное количество более крупных, даже и наикрупнейших противопоставлений.

Самое начало произведения построено на столкновении суетного, фальшивого мира Петербурга и огромного нетронутого внутреннего мира Обломова. Волков, Судьбинский, Алексеев, Пенкин, Тарантьев — все эти дешевые господа — яркие представители этого неестественного общества. Их традиционное посещение просто чуждо пониманию главного героя. “Не подходите, не подходите! Вы с холода!” — пытается оградить себя от грустного лицемерия Обломов. Ему противно насильственное погружение в эту грязь, которую приносят с собой в виде новостей и приглашений его “приятели”. Эта контрастность будет видна и на протяжении всего романа. (Обломову неприятны светские собрания и пустая деятельность в Петербурге. )

На приеме антитезы также выстроена и система образов романа. Обломов — Штольц, Ольга — Агафья Матвеевна и др. Даже портретная характеристика главных героев указывается в противопоставлении. “. . . Человек лет тридцати двух-трех от роду, среднего роста, приятной наружности, с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах. . . пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечности. С лица бесконечно переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока”. И совершенно другой Штольц: “он беспрестанно в движении. . . он весь составлен из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав, щек у него почти вовсе нет, то есть кость для мускул, но нет признака жирной округлости. . . Движений лишних у него не было. . . ”

Два разных характера, два разных человека; причем настолько несопоставимые, что трудно поверить, что между ними есть что-то общее. И тем не менее это так. Это “общее” возникло из-за доверчивости, открытости, в какой-то степени наивности Обломова. Обломов не только апатичный, ленивый, бездеятельный; у него доброе сердце, его “голубиная нежность” и внутренняя чистота способны привлекать к себе окружающих.

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