Сочинение Антитеза в романе И.А. Тургенева «Отцы и дети»

Свой замечательный роман «Отцы и дети» Тургенев написал в 1861 году. Но это произведение не теряет актуальности и по сей день. Само название уже обозначает главный конфликт романа: споры поколений. Прошлому, уходящему поколению, обычно кажется, что они были лучше, добрее, умнее, что их смена – люди совсем другие, не имеющие в этой жизни таких четких нравственных идеалов. Поколению новому все прежние устои кажутся устаревшими, изжившими себя. Так было всегда.

В шестидесятые годы 19 века этот конфликт был особенно ярок. К спору поколений примешивался еще и конфликт уходящего старого дворянства и молодой революционно-демократической интеллигенции. В романе – это конфликт между братьями Кирсановыми и Евгением Базаровым. Но я считаю ошибочным сводить весь спор отцов и детей к столкновению только лишь этих героев. Он гораздо глубже. Ведь это и конфликт между Аркадием и его отцом. Конечно, этот спор не так явен, но очень болезнен. Проблема отцов и детей скрывается также в той пропасти, которая легла между Базаровым и его родителями. От этого роман обретает особую остроту и пронзительность.

Хрестоматийный конфликт произведения разыгрывается между Павлом Петровичем и Евгением Базаровым. Павел Петрович сразу начинает испытывать враждебные чувства к другу своего племянника. Да и сам Базаров считает Кирсанова чудаком. Один его внешний вид вызывает в молодом человеке отвращение: «Щегольство какое в деревне, подумаешь! Ногти-то, ногти, хоть на выставку посылай!», «Я все смотрел: этакие у него удивительные воротнички, точно каменные, и подбородок так аккуратно выбрит. Аркадий Николаич, ведь это смешно…»

Между этими героями тут же начинают вспыхивать споры и ссоры. Однако Павел Петрович оказывается несостоятельным противником для Базарова. Все слова Кирсанова – лишь «слова», так как не подкреплены никаким действием. Вся его прошлая жизнь представляла собой прямой путь сплошных удач, данных ему по праву рождения. Первая трудность (неразделенная любовь) сделала Павла Петровича ни на что не способным. У него нет своих убеждений. Павел Петрович и внешне, и внутренне напоминает куклу. Базарову, человеку стремительному, деятельному, претит все, из чего «состоит» Кирсанов.

Конфликт Аркадия с отцом не так явен, как вечные столкновения Базарова и Кирсанова, но он очень болезнен. Сам по себе образ Николая Петровича создан автором с большой симпатией. Это человек с нежной душой, достаточно образованный, любящий и ценящий искусство. Он прост и мудр. Аркадий во многом похож на своего отца. Но увлечение нигилизмом заставляет его отдалиться от Николая Петровича. Это отдаление во многом наигранное. Аркадию очень хочется казаться взрослым, зрелым человеком со своими взглядами на окружающий мир. Молодому человеку очень хочется быть во всем похожим на своего кумира Базарова. Но пропасть между Аркадием и Евгением огромна. На самом деле младшему Кирсанову для счастья нужно совсем не много: жить в родном доме вместе с отцом, иметь любящую жену, воспитывать детей. Поэтому Николая Петровича так сильно коробит наигранный цинизм сына, его небрежное отношение к вечным идеалам. Кирсанов очень переживает отчуждение Аркадия, но он достаточно мудр, чтобы не обвинять сына. И действительно, через какое-то время Аркадий вновь возвращается к простому человеческому счастью, житейской гармонии, которая и была ему нужна на самом деле.

Самым тяжелым конфликтом, на мой взгляд, является пропасть, легшая между Базаровым и его родителями. Чувства Евгения к отцу и матери противоречивы. В порыве откровенности он признается, что любит своих родителей. Но в его словах очень часто сквозит презрение к «глупой жизни отцов». Дело в том, что это презрение не наигранное, как у Аркадия, а настоящее. Отец и мать Евгения безумно любят его. Они пытаются ничем не вызвать раздражения сына, стараются во всем ему угодить.

Как бы Базаров не отрицал образ жизни своих родителей, именно его семья помогла Евгению найти себя в области науки, медицины. Только он, как всегда и бывает, в своем развитии пошел дальше своих родителей.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--