АНТOНИЙ - (англ. Marc Antony; лат. Marcus Antonius) — герой трагедии У. Шекспира «Антоний и Клеопатра» (1606-1607). Исторический прототип: Марк Антоний (83-30 гг. до н. э. ), римский полководец и государственный деятель.



А. фигурировал среди персонажей первой «римской» трагедии Шекспира «Юлий Цезарь», но ловкий демагог, искусно игравший на страстях толпы, не имеет почти ничего общего с беспечным и великодушным полководцем второй пьесы, хотя в обоих случаях источником послужили «Сравнительные жизнеописания» Плутарха. Некоторые детали сознательно изменены: так, у Плутарха «кутилу и пьяницу» А. покидает бог Вакх-Дионис, а в трагедии покровителем А. выступает могучий Геркулес, с которым его неоднократно сравнивают. Овеянная легендами история любви А. и Клеопатры трактуется Шекспиром как трагедия доблести: безрассудный героизм заведомо обречен. «Безмерная» страсть А. вступает в противоречие с его жаждой власти и ожиданиями ближайших соратников, предчувствующих роковой финал схватки с Октавием Цезарем. Поначалу А. еще способен отказаться от Клеопатры: ради союза с Цезарем он даже женится на его сестре. Но любовь оказывается сильнее — противостоять чарам «нильской змейки» А. не может и в решающем морском сражении позорно бросает свои войска, устремившись за кораблем предавшей его Клеопатры. Будущее принадлежит бесстрастному носителю государственной идеи — Цезарю, который умеет подчинять чувства расчету и хладнокровно выжидает промаха соперника. Когда потерпевший полное поражение А. предлагает решить дело личным поединком, ему отвечают презрительным отказом. Узнав о мнимом самоубийстве Клеопатры, он бросается на свой меч и в смерти находит успокоение, ибо сам свел счеты с жизнью, не унизив себя мольбой о пощаде. .