Антонович М.А. - Вариант 1

АНТОНОВИЧ, МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ (1835–1918), русский публицист, литературный критик, философ-материалист. Родился 27 апреля (9 мая) 1835 в г. Белополье Харьковской губернии. Сын дьячка. Очень рано потерял родителей и остался круглым сиротой. Окончил духовное училище, а затем Харьковскую семинарию (1855). В 1859 Антонович заканчивает Петербургскую духовную академию и становится кандидатом богословия. Но уже в годы учебы его взгляды принимают материалистический и атеистический характер. Решающую роль в этом сыграло изучение им трудов французских материалистов, П. Прудона, Л. Фейербаха. В 1859 в «Современнике» была опубликована статья Антоновича Что иногда открывается в либеральных фразах?, вступление к которой написал Н. А. Добролюбов. Последний познакомил Антоновича с Н. Г. Чернышевским. В 1862 Антонович выходит из духовного звания. Став в 1861 постоянным сотрудником «Современника», а после смерти Добролюбова возглавив литературно-критический отдел журнала, он включается в журнальную полемику. В статьях Современная философия, Два типа современных философов, Современная физиология и философия Антонович выступает с позиций антропологического материализма, отстаивая и пропагандируя философские взгляды Чернышевского. В своей критике философского идеализма (от Платона до Гегеля и Шопенгауэра) он опирался также на исследования европейских и русских естествоиспытателей (Ч. Дарвина, Д. Льюиса, И. М. Сеченова). Критикуя идеологию почвенничества, полемизировал с Н. Н. Страховым и Ф. М. Достоевским. В 1862–1864, ведя борьбу с «антинигилистической» литературой (статьи Асмодей нашего времени, Современные романы), исключительно резко оценивал роман И. С. Тургенева Отцы и дети. В целом для для литературно-критических работ Антоновича характерны идеологический подход к литературному творчеству, стремление видеть в содержании художественного произведения непосредственное отражение «прогрессивных» или «реакционных» тенденций общественной мысли. В брошюре Материалы для характеристики современной русской литературы (1869) Антонович подверг критике Н. А. Некрасова, обвинив поэта в измене передовым общественным идеалам.

После закрытия «Современника» Антонович с семьей некоторое время жил за границей (1866–1868). В 1870-е годы он занимался преимущественно переводами многочисленных трудов по истории и естествознанию. Сотрудничал в различных изданиях («Слово», «Новое обозрение» и др. ), Антонович продолжал отстаивать революционно-демократическую идеологию 1860-х годов, критиковал Тургенева (теперь уже за роман Новь), в 1881 в рецензии на роман Ф. М. Достоевского Братья Карамазовы, не приемля религиозных идеалов писателя, отрицал художественное значение этого произведения. В 1898–1916 он публикует воспоминания о Чернышевском, Добролюбове, Некрасове, Лаврове, труд о Ч. Дарвине и его учении. В своих последних статьях Антонович резко отрицательно оценил религиозно-философские идеи авторов сборника Вехи. Умер Антонович в Петрограде 14 ноября 1918. .