Сочинение Антоновские яблоки - Антоновские яблоки

Бунин "Антоновские яблоки" - сочинение "«Антоновские яблоки»"



Все рассказы Бунина посвящены главному: созданию характеров из разных социальных

групп. Он был аристократом духа, наследником и хранителем культурной традиции, она была для него священна. Для

творчества Бунина также важно проникновение в мир переживаний, так как его всегда интересовал человек, его отношение к миру, его любовь, мужество, обреченность, страдание, гибель. Поэтому его произведения

пронизывает «особый аромат вечных ценностей», раскрытых в особой бунинской манере.

«Антоновские яблоки» принесли Бунину славу, они были признаны «шедевром новейшей прозы». Рассказ соткан из воспоминаний об уходящей старой жизни. Автор отчаянно переживает ее тихое увядание. Бунин - мастер изобретать неуловимые состояния души, «удерживать внимание на этом неуловимом», в этом он близок к импрессионистам.

«Антоновские яблоки» - пример высокой прозы: слова, в своеобразный узор, передают аромат антоновских яблок, аромат старинной дворянской жизни с ее понятием чести, благородства

и красоты. «Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и -

запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип

телег». С запахом антоновских яблок связана в воспоминаниях вся прошлая жизнь. Сад у тетки Анны Герасимовым славился своими

яблонями, соловьями и горлинками. В доме прежде всего чувствуется запах яблок, а потом уже все остальные запахи.

Вспоминается автору и его покойный шурин Арсений Семенович, любитель охоты и гостеприимный хозяин. Страницы, посвященные

описанию охоты, наполнены звуками и запахами леса, пронзительным ощущением молодости и силы. Описание фамильных портретов

в хозяйской библиотеке вперемежку с воспоминаниями бабушки пробуждают грусть по уходящей старинной жизни. И в последней, четвертой

части рассказа, начинающейся со слов «запах антоновских яблок исчезает из помещичьих усадеб», повествуется о жизни настоящей, которая увы, лишена прежней прелести.

Умерли все, кто жил в старинных усадьбах, умерла Анна Герасимова,

застрелился Арсений Семенович. Настоящая жизнь, в которой отсутствует запах антоновских яблок, полна бедности и обнищания.

Уже совсем по-другому живут мелкопоместные дворяне, хотя в их жизни так же присутствуют и деревенский быт с его тяготами, и охота,

и долгие вечера с картами и песнями. Но. . . исчез тот особый аромат , с которым связан у автора аромат антоновских яблок.

