Сочинение Антоновские яблоки - Рассказ И. А. Бунина «Антоновские яблоки»

Бунин "Антоновские яблоки" - сочинение "Рассказ И. А. Бунина «Антоновские яблоки»"



В основу рассказа И. А. Бунина «Антоновские яблоки» легли впечатления от посещения Буниным имения своего брата. Произведение заслуженно считается вершиной стиля писателя. Рассказ неоднократно перерабатывался, синтаксические периоды сокращались, убирались некоторые подробности, характеризующие уходящий в прошлое дворян-ско-усадебный мир, оттачивались фразы.

Рассказ начинается описанием ранней погожей осени. «Помню раннее, свежее, тихое утро. . . Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег. . . И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок».

Автор с нескрываемым восхищением описывает осень в деревне, дает не только пейзажные, но и портретные зарисовки (старики-долгожители, белые как луни, признак богатой деревни; богатые мужики строившие огромные избы для больших семей).

Писатель сравнивает уклад дворянской жизни с укладом богатой мужицкой жизни на примере усадьбы своей тетки — у нее в доме еще чувствовалось крепостное право в том, как мужики снимали шапки перед господами. Описывая интерьер усадьбы, насыщенный деталями, — синие и лиловые стекла в окнах, старая мебель красного дерева с инкрустациями, зеркала в узких и витых золотых рамах. «Угасающий дух помещиков» поддерживает только охота. Автор вспоминает «обряд» охоты в доме своего шурина Арсения Семеновича, особенно приятен был отдых, когда «случалось проспать охоту» — тишина в доме, чтение старых книг в толстых кожаных переплетах, воспоминания о девушках в дворянских усадьбах («аристократически красивые головки в старинных прическах кротко и женственно опускают свои длинные ресницы на печальные и нежные глаза. . . »).

Сокрушаясь о том, что дворянские усадьбы умирают, рассказчик удивляется, насколько быстро происходит этот процесс. Наступает царство мелкопоместных, обедневших до нищенства. Но хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь! Писатель любуется образом жизни «мелкопоместного», его распорядком дня, привычками, грустными, «безнадежными» песнями.