Сочинение Антоновские яблоки - Смысл названия рассказа «Антоновские яблоки»

Бунин "Антоновские яблоки" - сочинение "Смысл названия рассказа «Антоновские яблоки»"



Иван Алексеевич Бунин – выдающийся русский писатель, прославившийся и как писатель-прозаик, и как поэт, входивший в прекрасную плеяду поэтов "серебряного века". Становление Бунина-прозаика на рубеже ХХ-ХХ веков проявлялось в расширении кругозора, в переходе от наблюдений над отдельными судьбами крестьян и мелкопоместных дворян к обобщающим размышлениям. Симпатии Бунина обращены вспять, в патриархальное прошлое, когда "склад средней дворянской жизни… имел много общего со складом богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому старосветскому благополучию". Если "Новая дорога" и "Сосны" — это думы о крестьянской Руси, то "Антоновские яблоки" — размышление о судьбе поместного дворянства. Впрочем, для Бунина "усадьба" и "изба" не только не разъединены социальными противоречиями, но, напротив, живут близкими интересами и заботами. Элегический отсвет угадывается в бунинских рассказах, особенно в тех , где описывается сходящее на нет поместное дворянство. На пепелищах помещичьих гнёзд, где растёт глухая крапива и лопух, среди вырубленных липовых аллей и вишнёвых садов сладкой печалью сжимается сердце автора: "Но усадьба, усадьба! Целая поэма запустения!" — "поэмой запустения" можно назвать "Антоновские яблоки". В раннем бунинском творчестве ведущим началом является лирика, поэзия. Именно она, как бы ведёт прозу за собой, прокладывает ей пути. Проза постепенно обретает особенный лаконизм, сгущенность слова. В основу рассказа "Антоновские яблоки" легли впечатления от посещения Буниным имения своего брата. Этот рассказ признан вершиной творчества писателя. Начинается произведение описанием ранней погожей осени: "Помню раннее, свжее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яблок, запах мёда и осенней свжести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег… И прохладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок". Автор с нескрываемым восхищением описывает осень в деревне, давая пейзажные и портретные зарисовки. "Антоновские яблоки" поражают меткостью деталей, смелостью уподоблений, художественной концентрированностью. Вспомним только молодую старостиху, важную, как "холмогорская корова", и белых, как луни, стариков-долгожителей. А какое соцветие ароматов в рассказе: "ржаной аромат новой смолы и мякины", "душистый дым вишнёвых сучьев", "крепкий запах грибной сырости" и тут же другие: "старой мебели красного дерева, сушёного липового цвета" и главный аромат, создающий цельное настроение этой новеллы, — "антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести". Проза обрела не только новую лексику, компактность и взвешенность. Она подчинилась внутренней мелодике, музыке. Бунин стремился сблизить прозу с поэзией ритмом стиха, оставляя при этом прозу прозой. Примечательно, что сам он видел в своих исканиях ритма прозы как бы продолжение стихотворчества. Основной тон этого рассказа-монолога "Антоновские яблоки" — грусть, хотя иногда прорывается и мажорная нота: " Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!" Сладкие воспоминания о былом, рассказы старших воплощаются в такие стилистические формы, что простым соединением слов передаётся сложное душевное состояние героя-рассказчика. Детально описывается интерьер усадьбы: синие и лиловые стёкла в окнах, старая мебель красного дерева с инкрустациями, зеркала в узких и витых золотых рамах. "Угасающий дух помещиков" поддерживает только охота. Автор вспоминает "обряд" охоты в доме своего шурина Арсения Семёновича, особенно приятный отдых когда охоту просыпали, чтение старых книг в толстых кожаных переплётах, девушек в дворянских усадьбах. Но самое главное в рассказе не тоска по прошлому, а нечто более постоянное в чувстве жизни. Рассказ покоряет огромной художественной силой, лирической задушевностью, высокой поэзией родной природы. Рассказ пронизан острым ароматом яблок и другими запахами — земли, крестьянской жизни, быта, труда: "тонкий аромат опавшей листвы… запах меда и осенней свежести", "ржаной аромат новой соломы и мякины", запах костра, грибной сырости, "запах озябшего за ночь сада"…Целый букет – острый и многообразный — запахов жизни. Автор останавливается на привлекательных сторонах прежнего помещичьего быта, его приволье, довольстве, обилии, сращенности жизни человека с природой, ее естественности, спаянности быта дворян и крестьян. Герой все время вспоминает о прошлом, вспоминает запомнившиеся ему запахи: "Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие…" Все воспоминания рассказчика связаны с запахом прелестных яблок, ведь запахи и формы которых постоянно вызывают ассоциации с ароматом самой жизни. Писатель поэтизирует не только прошлую жизнь людей своего сословия, но и деревенскую, естественную жизнь вообще. Она прекрасна своим целесообразным ритмом, своей простотой, соответствием когда-то укоренившимся основам бытия, своей сращенностью с жизнью родной природы. Вот по этому наряду с печалью в рассказе присутствует и другой мотив, мотив радости, светлого приятия и утверждения жизни. Но для Бунина "…хороша и эта нищенская мелкопоместная жизнь!", описанная в рассказе.

