Сочинение "Антоновские яблоки" - одно из поэтичных произведений И. Бунина

И. А. Бунин – писатель, который создавал в своих стихотворениях и прозе прекрасные образы русской природы. «Так знать и любить природу, как умеет И. А. Бунин, мало кто умеет» - так о Бунине писал Александр Блок. Картины природы, созданные Буниным, так восхищали читателей и критиков, что в 1903 году ему присудили Пушкинскую премию за сборник стихотворений «Листопад».

Особенной любовью поэта пользовалась природа русской деревни. Бунина вообще можно назвать певцом русской деревни. Он на протяжении всего творчества возвращался к описаниям русской деревни, создавал картины деревенской патриархальной жизни, уходящей в прошлое. Во многом этому способствовали детские воспоминания автора. Детство Бунина прошло среди красот русской природы, в орловском имении. Красота лесов, полей, лугов… Он навсегда запомнил запах скошенной травы, луговых цветов. Память о красоте родного края помогала ему при создании произведений.

В рассказе «Антоновские яблоки» он вновь обращается к теме жизни русской деревни, затрагивает проблему обедневших дворянских родов, событий, которые он сам наблюдал в детстве. Этот рассказ – наиболее лиричный и красивый из всех рассказов поэта о природе. В нем Бунин сумел передать не только красоты природы, описал жизнь деревни, но и сумел передать дух той жизни, мы можем услышать звуки и запахи этих мест.

Язык рассказа настолько легкий, поэтичный, что рассказ часто называют стихотворением в прозе. Уже с первых строк читатель погружается в атмосферу солнечных дней ранней осени, вдыхает запахи яблок, созревающих в садах, слышит разговор людей, скрип телег. «Помню раннее, свежее, тихое утро… Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и запах антоновских яблок, запах меда и осенней свежести. Воздух так чист, точно его совсем нет, по всему саду раздаются голоса и скрип телег».

Бунин с замиранием сердца описывает прелесть русских просторов, деревенские поля, прозрачный воздух. «Местность ровная, видно далеко. Небо легкое и такое просторное и глубокое… Вокруг раскидываются широкими косяками свежие, пышно-зеленые озими… А в ясную даль убегают четко видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, скользят по склону ясного неба». Такой рассказ является очень сложным для анализа, ведь поэт передал не столько какие-то факты и события, а настроение, чувства, которые вызвало у него пребывание в деревне. Это зарисовка воспоминаний поэта, легкая, невесомая, очень яркая. Бунин умел тонко чувствовать и передавать настроение, запахи и звуки.

Читатель «Антоновских яблок» может почувствовать запах яблок, услышать скрип телег, разговор жителей, увидеть сад, поля, красоты русской природы. Бунин пишет восторженную оду русской природе, деревенскому пейзажу, русскому патриархальному укладу жизни. Русская деревня изображалась многими авторами. При этом читатель мог видеть и ее нищету, и бедность, и ужасные порядки, царившие там. Но Бунин описывает деревенский быт как мир красоты, духовности, наполненный любовью людей. «Когда, бывало, едешь солнечным утром по деревне, все думаешь о том, как хорошо косить, молотить, спать на гумне в ометах, а в праздник встать вместе с солнцем, под густой и музыкальный благовест из села, умыться около бочки и надеть чистую замашную такие же портки и несокрушимые сапоги с подковками. Если же, думалось, к этому прибавить здоровую и красивую жену в праздничном уборе, да поездку к обедне, а потом обед у бородатого тестя, обед горячей бараниной на деревянных тарелках и с ситниками, с сотовым медом и брагой, - так больше и желать невозможно!»

И действительно, жизнь в русской деревне размеренная, уютная, патриархально-надежная, богатая. Пусть даже это богатство измеряется не в деньгах. Старики в Выселках живут подолгу, так, что даже не помнят, сколько уже прожили. «Старики и старухи жили в Выселках очень подолгу, - первый признак богатой деревни, - и все были высокие, большие и белые, как лунь. Только бывало и слышишь, бывало: ”Да, - вот Агафья восемьдесят три годочка отмахала…. ”».

Бунин делает изображение природы в своих рассказах ярким, сочным, выбирает для этого наиболее точные слова. Рассказ невелик по объему, но поэт сумел передать в нем так много. Это и природа, и уклад жизни, и беседы жителей деревни, и праздники, и будни. Для Бунина природа красива всегда: и суровой зимой, и жарким летом. Его интересуют все жители деревни – и помещики, дворяне, и крестьяне. Он передает их занятия, их одежду, их речь. Поэтическое чутье Бунина позволило ему передать музыкальность русской речи, разговор льётся, как песня. К. Г. Паустовский писал: «Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях – от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских обличений, а от них – до четкого, разящего языка орловских крестьян».

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