Аня – дочь Раневской. Девушка 17-ти лет. А. влюблена в Петю Трофимова и находится под его влиянием. Увлечена его идей о том, что дворянство виновато перед русским народом и должно искупить свою вину. А. говорит, что уже не любит вишневого сада, как прежде. Она хочет уйти из родного дома с Петей. В А. есть вера в счастье, в свои силы, в другую жизнь. Она говорит матери после продажи имения: «Мы насадим новый сад, роскошнее этого» и искренне радуется отъезду из родительского дома. А. безоглядно верит Трофимову, готова пойти за ним куда-угодно. Но, возможно, ее ждет разочарование, ведь Петя больше говорит, чем делает. .