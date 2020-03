Апдайк Д. - Вариант 1

АПДАЙК, ДЖОН (Updike, John) (1932 - 2009), американский прозаик, поэт, эссеист и литературный критик. Родился 18 марта 1932 в Шиллингтоне (шт. Пенсильвания). Окончил Гарвардский университет (1954), следующий год провел в Англии, обучался живописи в Оксфорде, в Школе Рескина. Вернувшись в США, начал сотрудничество с журналом 'Нью-Йоркер' (в том числе как карикатурист), продолжающееся по сей день.

Первой книгой Апдайка стал стихотворный сборник "Деревянная курица" (The Carpenter Hen, 1958), а роман "Ярмарка в богадельне" (The Poorhouse Fair, 1959) заставил говорить о нем как о восходящей звезде. В 1960 Апдайк представил читателям своего 'Кролика' Гарри Энгстрома, в прошлом баскетболиста, неохотно принимающего жизнь такой, какая она есть. Герой 'набирается опыта' в посвященной ему серии романов "Кролик, беги!" (Rabbit Run!, 1960), "Кролик исцелившийся" (Rabbit Redux, 1971), "Кролик разбогател" (Rabbit is Rich, 1981), удостоившейся Пулитцеровской премии (1982), Национальной премии кружка литературных критиков (1981) и Национальной книжной премии (1982), и "Кролик на покое" (Rabbit at Rest, 1990; Пулитцеровская премия, 1991). Продолжающая серию повесть "Воспоминания о Кролике" (Rabbit Remembered) вошла в сборник рассказов "Любовь малыми дозами" (Licks of Love, 2000).



Писатель Генри Бек также стал героем нескольких книг Апдайка: "Бек: Книга" (Bech: A Book, 1970), "Возвращение Бека" (Bech is Back, 1982) и "Бека обложили" (Bech at Bay, 1998).



Персонажам романа "Кентавр" (The Centaur, 1963; Национальная книжная премия, 1963), школьному учителю и его подростку-сыну, придано сходство с героями греческой мифологии. За этим романом последовали "Ферма" (Of the Farm, 1965), "Пары" (Couples, 1968), "Месяц отпуска" (A Month of Sundays, 1972), "Давай поженимся" (Marry Me, 1976) и "Удачный ход" (The Coup, 1978). В 1987 Дж. Миллер при участии Дж. Николсона удачно экранизировал "Иствикских ведьм" (The Witches of Eastwick, 1984). В 2000 в Лондоне прошла музыкальная версия романа, сделанная К. Макинтошем. Другие романы Апдайка: "Версия Роджера" (Roger's Version, 1986), "C" (S, 1988), "Воспоминания о президентстве Форда" (Memories of Ford Administration, 1992), "Бразилия" (Brazil, 1994), "Гертруда и Клавдий" (Gertrude & Claudius, 2000).



Рассказы Апдайка составили сборники "Та же дверь" (The Same Door, 1959), "Голубиные перья" (Pigeon Feathers, 1962), "Музеи и женщины" (Museums and Women, 1972), "Проблемы" (Problems, 1979), "Загробная жизнь" (The Afterlife, 1994) и "Красота лилий" (The Beauty of Lilies, 1996). Автор пьесы "Бьюкенен умирает" (Buchanan Dying, 1974). Проявил себя как проницательный литературный критик в сборниках эссе "Держась за подпорки" (Hugging the Shore, 1983) и "Больше сути" (More Matter, 2000).

Писатель скончался 28 января 2009 года. .