Чехов А.П. Аптекарша читать краткое содержание, пересказ

Аптекарша

В маленьком городишке скоро рассвет. Пока аптекарь вовсю спит, его жена в непонятной тоске сидит у окна. Мимо аптеки проходят доктор-толстяк и тонкий Обтесов, обсуждая аптекаря с «ослиной челюстью» и хорошенькую аптекаршу. Решают зайти — а она уже внизу, встречает. Купив мятных лепешек, гости вовсю флиртуют с хозяйкой, пьют вино с зельтерской. Но вскоре нехотя покидают аптеку, поцеловав ручку даме. Аптекарша бежит к окну. Обтесов решает вернуться, но его встречает сам аптекарь. Женщина злится на мужа и заливается слезами от несчатья. .