АРБЕНИН — герой драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад» (1834-1836; под настоящим названием первая публикация — 1842; в рукописи — «Маскерад»). Своего героя Лермонтов наделил фамилией, которую носили и другие его персонажи. Герой юношеской драмы «Странный человек» (1831) — Владимир Арбенин, в отрывке «Я хочу вам рассказать» фигурирует Александр Арбенин. У героя «Маскарада» имя пушкинского Онегина — Евгений. Онегин и Германн Пушкина, Чацкий Грибоедова, Ижорский Кюхельбекера — такова литературная генеалогия А. В этом образе запечатлелись черты героя популярной на русской сцене мелодрамы Дюканжа «Жизнь игрока» — Жоржа Жермани. Бесспорно влияние героев Байрона — Каина, Манфреда, Чайльд-Гарольда.



В основе образа А. , как справедливо заметил Б. Эйхенбаум, не противопоставление порока и добродетели, а диалектика добра и зла, столкновение божественного и дьявольского начал. Деятельное стремление А. к добру в порочном мире неминуемо оборачивается злом. Отделение «высокого зла», мстящего за поругание добра (А. ), от обыденного, пошлого, бытового порока (обман, сплетня, предательство, интрига — Казарин, Шприх, Звездич, Штраль) необходимо Лермонтову для превращения мелодраматической фабулы в сюжет социально-философской романтической драмы. Отношения А. с миром не бытовые, он решает вечные проблемы бытия. Богоборческие мотивы, традиционные для романтиков (персонажи Байрона — Манфред, Каин, лермонтовский Демон), в герое «Маскарада» получили своеобразное преломление. А. — не нигилист, не релятивист, он верит в существование справедливого Бога, но «там» — за гробом, в вечности. Здесь же, на земле, где «всюду зло — везде обман», мир — хаос. Герой ощущает на своей судьбе «печать проклятья», его жизнь — бесконечное страдание и одиночество. Познав ад существования, А. перед злом не преклонился. Больше того — потенциально А. открыт для добра. Женившись на Нине случайно, он сознательно порывает с прошлым. Нина возрождает в нем надежду на возможность божественной гармонии здесь, на земле, веру в справедливость миропорядка. Любовь А. — это возможность преодоления ситуации разлада с миром, залог примирения с Богом. И потому так трагично для А. прозрение (мнимое); герой мстит не только за обманутые иллюзии, оскверненную честь, разрушенное счастье. А. желает отомстить за поруганную веру, красоту, гармонию. Теперь для него «преграда рушена между добром и злом», ему «все дозволено». Он возлагает на себя миссию сверхчеловека, право высшего суда и наказания. Признание собственного избранничества приводит А. к трагической ошибке. Стремление очистить Нину от греха и смертью возвратить ей божественную чистоту оборачивается преступлением, убийством невинной жены. В этой связи чрезвычайно важен образ Неизвестного. С одной стороны, он имеет черты реального человека, с другой — олицетворяет мистические силы зла. Он, как режиссер, ведет А. к убийству, являя собой месть тьмы за стремление А. к свету. Гипотетически можно утверждать, что именно Неизвестный (черт под маской) является символическим организатором светской интриги (например, характерно, что на балу, когда Неизвестный видит, как А. всыпает яд в мороженое, он не предотвращает убийство). Однако абсолютно ясно, что возмездие настигает А. не в «наслаждении пороком», а в момент покоя и счастья. Именно поэтому для Лермонтова так важен «прием двойного сострадания».

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