Аргонавты и золотое руно

С тех пор как осенью 1920 года пароход покинул берега Крыма и до самого Константинополя они так и ходили нераздельно вместе — впереди толстый, рыжебородый, со сложенными на груди руками, а за ним, немного сзади, двое: худощавый брюнет с усиками и седенький, маленький. Этот вечный треугольник углом вперед напоминал стадо летящих журавлей.

Только один раз я увидел их не в комбинации треугольника: они дружно выстроились у борта парохода, облокотясь о перила, и поплёвывали в тихую воду Чёрного моря с таким усердием, будто кто-нибудь дал им поручение — так или иначе, а повысить уровень черноморской воды.

Я подошёл и бесцельно облокотился рядом.

— Ну, что, юноша,— обратился вдруг ко мне седенький. — Как делишки?

— Ничего себе, юноша,— приветливо ответил я. — Дрянь делишки.

— Что думаете делать в Константинополе?

— А чёрт его знает. Что придётся.

— Так нельзя,— наставительно отозвался черноусый мужчина. — Надо заранее выработать план действий, чтобы не очутиться на константинопольском берегу растерянным дураком. Вот мы выработали себе по плану — и спокойны.

— Прекрасное правило,— пришёл я в истинное восхищение. — Какие же ваши планы?

Седенький подарил морскую гладь искусным полновесным плевком и, по глядев на удаляющиеся с глаз плоды своего рта, процедил сквозь энергично сжатые губы:

— Газету буду издавать.

— Ого! Где?

— Что значит — где? В Константинополе. Я думаю сразу ахнуть и утреннюю и вечернюю. Чтобы захватить рынок. Вообще Константинополь — золотое дно!

— Дно-то дно,— с некоторым сомнением согласился я. — Только золотое ли?

— Будьте покойны,— вмешался черноусый. — На этом дне лежат золотые россыпи, только нужно уметь их раскопать. Впрочем, мои планы скромнее.

И две стороны треугольника сейчас же поддержали третью:

— Да, его планы скромнее.

— Журнал будет издавать? — попытался догадаться я.

— Ну, что там, ваш журнал! Чепуха. Нет, мне пришла в голову свежая мыслишка. Только вы никому из других пассажиров не сообщайте. Узнают — сразу перехватят.

Я твёрдо поклялся, что унесу эту тайну с собой в могилу.

— Так знайте: я решил открыть в Константинополе русский ресторан.

— Гм… Я, правда, никогда до сих пор не бывал в Константинополе, но… мне кажется, что… там в этом направлении кое-что сделано.

— Чёрта с два сделано! Разве эти головотяпы сумеют? Нет, у меня всё будет особенное: оркестр из живых венгерцев, метрдотель типичный француз, швейцар — швейцарец с алебардой, а вся при слуга — негры!

— И вы всю эту штуку назовёте русским рестораном?

— Почему бы и нет? Кухня-то ведь русская! Щи буду закатывать, кулебяки загибать, жареных поросят зашпаривать. На всю турцию звон сделаю.

— Но ведь для этого дела нужны большие деньги!

— Я знаю, тысяч десять лир. Но это самое лёгкое. Найду какого-нибудь богатого дурака-грека — в компании с ним и обтяпаем. Молчавший доселе бородач вдруг захохотал, подарил морскую гладь сложным плевком с прихотливой завитушкой и дружески ударил меня по плечу.

— Нет, это всё скучная материя — дела, расчёты, выкладки. Вот у меня план так план. Знаете, что я буду делать?

— А бог вас знает.

— То-то и оно. Ничего не буду делать. Сложа руки буду сидеть. Валюту везу. Ловко, а!

— Замечательно.

— Да-а. Узнает теперь этот Константинополишка Никанора Сырцова! Ей-бо, право! Палец о палец не ударю. Сложу руки и буду сидеть. Поработали и буде. Ежели встречу там где — шампанеей до краёв налью. Да просто заходи в лучший готель и спроси Никанора Сырцова — там я и буду.

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