Сочинение Арина Петровна Головлева - деспот или жертва сложившихся обстоятельств?

На первых страницах романа Салтыкова-Щедрина “Господа Головлевы” эта женщина предстает перед читателем как умная помещица-крепостница, глава многочисленного семейства. Арина Петровна обладает житейской смекалкой, стремится во что бы то ни стало приумножить свое хозяйство. Эта энергичная и настойчивая женщина довольно деспотично ведет себя по отношению к членам семьи. Ее боятся, ненавидят и упрекают в излишней жесткости. В конце жизни она чувствует себя несчастной и умирает в полном одиночестве, лишенная любви родных и близких.

На первый взгляд может показаться, что эта сильная и довольно непривлекательная особа совершенно не достойна внимания и сочувствия. Однако стоит немного поближе познакомиться с обстановкой, в которой она оказалась и которая сформировала ее характер, и мы поймем, что эта женщина сама в какой-то мере стала жертвой обстоятельств.

Выйдя замуж, Арина Петровна обнаружила, что муж ее отличается легкомысленным и безалаберным характером. Он был склонен к праздности и безделью. Закрывался у себя в кабинете и занимался сочинением так называемых “вольных стихов”. Этот пустой человек, конечно же, и не думал заниматься хозяйством и как-то содержать свою семью. Имение, которое Арина Петровна получила в приданое, не давало такого дохода, чтобы на него можно было бы безбедно существовать. Для того чтобы не разориться окончательно, довольно скоро Арине Петровне пришлось взять на себя управление всеми хозяйственными делами.

Головлев, женившийся исключительно для того, чтобы найти себе верного слушателя для своих стихов, довольно скоро разочаровался в жене, поскольку роль, отводимая мужем, ее совершенно не устраивала. Постоянные размолвки привели к тому, что супруги практически перестали общаться друг с другом. Он возненавидел эту женщину, она же ограничилась “полным и презрительным равнодушием к мужу-шуту”. Подобные отношения длились более сорока лет.

Не обретя счастья в семейной жизни, Арина Петровна всю свою энергию направила на “округление” своего имения. Ждать помощи ей было неоткуда, поскольку муж совершенно не заботился не только о собственном благополучии, но и о благополучии своих детей. Следует отметить, что подобная деятельность только обострила в Арине Петровне властность и строптивость.

Она “с изумительным терпением и зоркостью подкарауливала дальние и ближние деревни” и в случае разорения хозяев быстро их скупала. В конечном итоге она добилась завидных результатов, сумев существенно расширить свои владения. Иногда вследствие дорожных приключений Арина Петровна заболевала, иногда ей приходилось пускаться в путь, будучи беременной. Однако ничто не способно было остановить эту женщину. Конечно же, в какой-то мере ею двигало стремление обогатиться, однако следует заметить, что по большей части Арина Петровна желала обеспечить будущее своим детям. Она никогда не предавалась безделью и праздности, роскоши и безрассудству, хотя у нее довольно скоро появились для этого средства. Жила она, как и прежде, скромно, на себя тратя минимум средств. Несмотря на то что деньги давали ей определенную независимость, они не принесли ей счастья. Нередко ее охватывали сомнения, правильно ли она распоряжается своей жизнью, для чего она так себя мучит.

Дети, ради которых она свела свою жизнь исключительно к приращению богатства, не оправдали ее надежд, не стали для нее опорой, не принесли ей долгожданного счастья. Возможно, это было связано с тем, что постоянная забота о процветании хозяйства сделала ее чересчур независимой. Эта “холостая натура” видела в них обузу, хотя по-своему все же любила их. У Арины Петровны было девять детей, из которых выжили только четверо: Степан, Анна, Порфирий и Павел. Безусловно, в том, что никто из ее чад не состоялся как личность, есть доля и ее вины. Арина Петровна и в силу своего темперамента, и по причине вечной занятости не могла уделять им достаточно времени, не сумела дать детям душевного тепла и любви. Однако и этому можно найти оправдание: загруженная заботами и не видя поддержки в муже, она замкнулась в себе, перестала замечать все то, что не касалось непосредственно ее хозяйственной деятельности.

Несмотря на то что старший сын вырос беспутным молодым человеком, не пригодным ни к какому серьезному занятию и постоянно потешавшимся над матерью, та выделила ему довольно приличное наследство. Арина Петровна не обошла вниманием и дочь, сбежавшую с корнетом, также выделив ей отдельную деревеньку. Поэтому трудно было бы упрекнуть ее в чрезмерной скупости. Кроме того, оставшееся состояние она разделила между другими двумя братьями, Порфирием и Павлом, практически ничего не оставив себе. Все это доказывает, что старания увеличить свое состояние проистекали более всего из желания сделать жизнь своих детей безбедной, нежели ради личной выгоды.

С возрастом Арина Петровна стала менее деспотична и строга. Возможно, это позволило ей иметь более близкие отношения с внуками, нежели с детьми. Она приютила двух сироток, оставшихся от дочери. Если сначала она относилась к ним довольно холодно и кормила, как упрекает ее одна из сироток, “кислым молоком”, то впоследствии ее сердце смягчилось. Когда девушки уехали из родного гнезда в поисках лучшей доли, она защищает их перед Иудушкой и исправно управляет их хозяйством. У нее неплохие отношения с сыновьями Порфирия.

Постепенно к Арине Петровне приходит осознание того, что прожитая ею жизнь совершенно бессмысленна. Правда, просветление приходит слишком поздно. Она уже не та властная, полная сил и энергии женщина, а старуха, которая еле-еле сводит концы с концами и живет благодаря тому, что внучки позво-лили ей управлять своей маленькой деревенькой.

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