Сочинение Аристофан: сарказм афинского демоса

"Аристофан: сарказм афинского демоса"



Аристофан - все сочинения



В демократических Афинах с их широко развитой политической жизнью богатейший материал для комедий давала сама политическая жизнь. Афинская комедия классической эпохи была по преимуществу комедией политической. Непревзойдённым мастером политической комедии считался Аристофан (450 – 388 гг. ), уроженец Афин, единственный писатель политической комедии, от которого дошло до нас одиннадцать пьес. Отличительными свойствами творчества Аристофана служат: художественная красота формы, неистощимое остроумие, сочетание драматических, комических и лирических настроений. В своих комедиях Аристофан выражает интересы аттического крестьянства и средних слоев городской демократии.



Главной мишенью аристофановского сарказма служил вождь афинского демоса Клеон, выведенный в двух комедиях: «Вавилонянах» (дошли только отрывки) и затем во « Всадниках», о которой упоминалось в другой связи. Сюжет «Всадников» ( 424 г . ) таков. У афинского Демоса, одряхлевшего, выжившего из ума старца, два честных, но слабохарактерных раба – Никий и Демосфен. Наряду с ними имеется ещё третий народный слуга – Клеон, пафлагонец кожевник, плут, дурак и нахал. Обещая Демосу кучу благ, пафлагонец на самом деле обманывает и разоряет несчастный афинский народ. Возмущённые поведением своего коллеги, Никий и Демосфен пускаются на хитрость, надеясь выбить клин клином. С этой целью они подговаривают некоего колбасника, ещё большего плута и демагога. Колбасник вступает в соревнование с пафлагонцем, обещая ещё большие блага Демосу. В конце концов победа остаётся за колбасником. Разгневанный народ прогоняет своего недавнего кумира, пафлагонца. После этого происходит чудесное омоложение Демоса, переваренного колбасником в котле. Помолодевший Демос начинает новую, здоровую жизнь, берётся за собственный ум и прогоняет демагогов. В сопоставлении с нашим предшествующим изложением ясно, до какой степени образ Клеона в изображении Аристофана далёк от исторической действительности.



Аристофан жил в сложный и бурный период афинской истории – в период пелопонесской войны. В его комедиях нашли отражение все крупные события и явления этой замечательной эпохи мировой истории. Так, в комедии «Мир» ( 421 г . ) жесточайшим образом осмеяна военная партия, вовлекшая Афины в пелопонесскую авантюру и разрушившая всё благосостояние Афин. Главное действующее лицо комедии Тригей на навозном жуке поднимается на небо и там узнаёт, что причиной всех бедствий афинян является запертая в пещере богиня мира, которая теперь не может рассыпать свои блага на афинский полис, на виноградники, оливковые рощи, реки и моря. Виноградарь Тригей освобождает богиню мира, и тогда всё входит в нормальную, мирную колею. Люди живут, радуются, пьют, едят и любят. Все радуются, за исключением одних оружейников, главных виновников войны, погружённых в глубокую печаль. Та же самая идея мира проводится в комедии «Лисистрата», поставленной на афинской сцене в 411 г . На этот раз мира требуют женщины и добиваются его тем, что расстаются со своими мужьями. Заговором женщин руководит Лисистрата, по имени которой и названа комедия. В «Женской экклесии, поставленной в 392 г . , Аристофан вводит нас в социальную борьбу афинских партий и знакомит с политическими лозунгами и программами этого периода. Комедия « Плутос» ( «Богатство») (388г. ) посвящена изображению всепоглощающей страсти афинян к приобретению богатств какими угодно средствами.



Ядовитые стрелы Аристофана летели не только на головы политических деятелей, но и на головы писателей и философов. В «Лягушках» ( 405 г . ) Аристофан выводит интригующих друг против друга знаменитых афинских трагиков Эсхила и Эврипида. Историческая ценность этой комедии состоит в том, что она вводит нас в жизнь афинской интеллигенции, показывая её с бытовой, преимущественно отрицательной стороны.



Присутствовавший при споре бог Дионис, уставший от этих вздорных препирательств, в конце концов останавливает спорящих, говоря:



«Не дело ведь, чтоб трагики бранились, как разносчики»



Симпатии самого Аристофана определённо на стороне консерватора Эсхила, а не новатора Эврипида.



«Но разве, – вмешивается в разговор Гера, – нет в Афинах массы иного рода юнцов, плодящих тысячами трагедии и в тысячу раз более бездарных и болтливых, чем Эврипид?»



На это Дионис, выступающий от лица Аристофана, отвечает : «Да, но ведь это мелкие, сухие ветки, болтуны, щебечущие, как ласточки-перебойщики, творческая сила которых истощается одной пьесой, которые сразу выплёвывают своё дарование трагической музе». В «Облаках» ( 423 г . ) Аристофан даёт сатиру на софистов, к числу которых он причисляет также Сократа, и на новые принципы воспитания. В «Осах» ( 422 г . ) Аристофан смеётся над манией афинян к сутяжничеству, в «Птицах’» ( 413 г . ) высмеиваются демагоги, вовлекающие афинян во всякого рода рискованные предприятия. Аристофан имел, несомненно, в виду сицилийскую экспедицию, принёсшую афинянам столько несчастья. Влияние Аристофана на современников было очень велико. Это был простой, лёгкий, но в то же время и очень действенный вид политической агитации, попадавшей на насыщенную политической борьбой почву Афин.



Меньшее значение имела лирика второй половины V в.

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