Аркадий Кирсанов

Кирсанов Аркадий Николаевич – молодой дворянин, приятель и ученик Базарова. Но, в отличие от Базарова, его увлечение нигилизмом поверхностно. А. К. привлекают в этом учении ощущение свободы, независимость от традиций и авторитетов, право на самоуверенность и дерзость. Герой не задумывается над сутью «нигилизма». Кроме того, А. К. добродушен, бесхитростен, прост и очень привязан к дворянским ценностям, образу жизни и т. д.

Вначале, во многом под влиянием Базарова, А. К. скрывает свои истинные качества, стремиться подражать своему кумиру – Базарову. Из-за этого у него даже возникает конфликт с отцом. Но позже различия между отцом и сыном сглаживаются. А. К. становится все более похожим на своего отца: он готов вступать в компромиссы с жизнью. Так, тоже влюбившись в Одинцову, А. К. быстро примиряется с безнадежностью своего чувства. Но именно умение ладить с окружающей жизнью позволяет герою найти свое семейное счастье (он женится на сестре Одинцовой - Кате) и процветать в своем имении. .