Сочинение Аркадий и Базаров

После выхода в свет в 1862 году роман Тургенева “Отцы и дети” вызвал буквально шквал критических статей. Ни один из общественных лагерей не принял новое произведение Тургенева. Либеральная критика не могла простить писателю того, что представители аристократии, потомственные дворяне изображены иронически, что “плебей” Базаров все время издевается над ними и морально оказывается выше их.

Демократы восприняли главного героя романа как злую пародию. Критик Антонович, сотрудничавший с журналом “Современник”, назвал Базарова “асмодеем нашего времени”. Но все эти факты, как мне кажется, как раз и говорят в пользу И. С. Тургенева. Как настоящий художник, творец, он сумел угадать веяния эпохи, появление нового типа, типа демократа-разночинца, который пришел на смену передовому дворянству.

Главная проблема, поставленная писателем в романе, уже звучит в его названии: “Отцы и дети”. Это название имеет двойной смысл. С одной стороны, это проблема поколений — вечная проблема классической литературы, с другой — конфликт двух социально-политических сил, действовавших в России в 60-е годы: либералов и демократов.

Действующие лица романа группируются в зависимости от того, к какому из социально-политических лагерей мы можем их отнести. Но дело в том, что главный герой Евгений Базаров оказывается единственным представителем лагеря “детей”, лагеря демократов-разночинцев. Все остальные герои находятся во враждебном лагере.

Центральное место в романе занимает фигура нового человека — Евгения Базарова. Он представлен как один из тех молодых деятелей, которые “драться хотят”. Другие — люди старшего поколения, которые не разделяют революционно-демократических убеждений Базарова. Они изображены мелкими, слабо- вольными людьми с узкими, ограниченными интересами.

В романе представлены дворяне и разночинцы двух поколений — “отцов” и “детей”. Тургенев показывает, как действует демократ-разночинец в чуждой ему среде. В Марьине Базаров — гость, который отличается своим демократическим обликом от хозяев-помещиков. И с Аркадием он расходится в главном — в представлении о жизни, хотя поначалу они считаются друзьями. Но их взаимоотношения все-таки нельзя назвать дружбой, потому что дружба невозможна без взаимопонимания, дружба не может быть основана на подчинении одного другому. На протяжении всего романа наблюдается подчинение слабой натуры более сильной: Аркадия — Базарову. Но все-таки Аркадий постепенно приобретал свое мнение и уже переставал слепо повторять за Базаровым суждения и мнения нигилиста. В спорах он не выдерживает и выражает свои мысли. Однажды их спор дошел чуть ли не до драки.

Разница между героями видна в их поведении в “империи” Кирсанова. Базаров занимается работой, изучением природы, а Аркадий сибаритствует, ничего не делает. То, что Базаров человек дела, видно сразу по его красной обнаженной руке. Да, действительно, он в любой обстановке, в любом доме старается заниматься делом. Главное его дело — естественные науки, изучение природы и проверка теоретических открытий на практике. Увлечение науками является типичной чертой культурной жизни России 60-х годов, значит, Базаров идет в ногу со временем. Аркадий — совершенная противоположность. Он ничем не занимается, из серьезных дел его ни одно по-настоящему не увлекает. Для него главное — уют и покой, а для Базарова — не сидеть сложа руки, трудиться, двигаться.

Совершенно разные суждения складываются у них в отношении искусства. Базаров отрицает Пушкина, причем необоснованно. Аркадий пытается доказать ему величие поэта. Аркадий всегда аккуратный, опрятный, хорошо одет, у него аристократические манеры. Базаров же не считает нужным соблюдать правила хорошего тона, столь важные в дворянском быту. Это сказывается во всех его поступках, привычках, манерах, речах, внешнем виде.

Крупное разногласие возникло между “друзьями” в разговоре о роли природы в жизни человека. Здесь уже видно сопротивление Аркадия взглядам Базарова, постепенно “ученик” выходит из-под власти “учителя”. Базаров ненавидит многих, а у Аркадия нет врагов. “Ты, нежная душа, размазня”, — говорит Базаров, понимая, что Аркадий уже не может быть его сподвижником. “Ученик” не может жить без принципов. Этим он очень близок к своему либеральному отцу и Павлу Петровичу. Зато Базаров предстает перед нами как человек нового поколения, которое пришло на смену “отцам”, не способным решить основные проблемы эпохи.

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