АРСЕНЬЕВ — герой романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева» (первые четыре части — 1927-1929; 5-я часть опубликована в 1939 под названием «Лика»). Алексей Александрович А. — герой автобиографического характера. Все в романе как бы намекает на то, что через его образ Бунин воссоздает этапы своего собственного жизненного пути. Родное село А. — Каменка — во многом напоминает родину Бунина — хутор Бутырки Елецкого уезда; отец А. — Александр Сергеевич — это воссозданный портрет отца Бунина — Алексея Николаевича. В русской литературе образ А. замыкает целый цикл художественных автобиографий из жизни русского поместного дворянства («Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова, «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстого, «Детство Никиты» А. Н. Толстого). К созданию образа А. Бунин подошел задолго до написания самого романа. Фактическими набросками к «Жизни Арсеньева» считают его «Безымянные записки» и «Книгу моей жизни» (1921). Роман «Цикады» (1926), написанный, по определению И. Ильина, в жанре философско-религиозных «мечтаний», тоже является как бы последним подступом к образу А. В 1929 г. Бунин публикует написанный в 1906 г. рассказ «У истока дней» и дает ему подзаголовок: «Из давних набросков «Жизни Арсеньева»».

В романе А. — герой, проходящий несколько ступеней развития, — от первых шагов маленького ребенка, воспринимающего мир и себя самого лишь на уровне зрительных и звукевых реакций; через отрочество подростка, начинающего ощущать пространство и время, многомерность окружающего его мира, неоднозначность встречающихся в его жизни людей и, наконец, обнаруживающего в себе самом первые признаки самоанализа, внутренней рефлексии; к юности и полувзрослому состоянию, когда начинается самостоятельная (и от родителей, и от дома) жизнь, когда в его душе разыгрывается глубокая драма первой любви с вплетающейся в нее проблемой различения своей самости, эгоизма и истинной свободы своего Я. Неразрешенность этой дилеммы для юного А. приводит любовную драму к трагическому исходу (смерть Лики). Видимо, в истории отношений А. и Лики нашла отражение бунинская «теория любви»: любовь-страсть превращается в любовь-привычку, любовь-привязанность, прибежище от одиночества. Сам Бунин позже писал о созданном им образе: «Я хотел показать жизнь одного человека в узком кругу вокруг него. Человек приходит в мир и ищет в нем место, как и миллионы ему подобных: он работает, страдает, мучается, проливает кровь, борется за свое счастье и в конце концов или добивается своего, или, разбитый, падает на колени перед жизнью. Это все!. . Арсеньев, Дипон, Диран, можете назвать героя как угодно, суть дела от этого нисколько не изменится». Основная особенность образа А. в том, что он как бы раздваивается на двух Арсеньевых: один — «юный» — живущий, взрослеющий, совершающий ошибки, делающий свои «первичные» умозаключения; другой — «повествователь», — уже с расстояния прожитых лет оценивающий поведение «юного» А. , вспоминающий и оценивающий его чувства и мысли, его взаимоотношения с людьми. Некоторые исследователи поэтому сравнивают А. с героем «Поисков утраченного времени» Пруста. Как и у Пруста, А. вспоминает не столько историю своей жизни, сколько историю своих мыслей, своего восприятия; это «воспоминания о воспоминаниях», память о памяти, которая «есть некая совершенно особая духовная сущность, понимаемая художником как суть искусства». Бунин в начале романа приводит цитату из рукописи поморского проповедника XVIII века Ивана Филиппова: «Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии…» В последнее время сам роман относят к категории феноменологического романа (Ю. Мальцев) — «ego cog-ito cogitata qua cogitata». Тем не менее образ А. остается в русле русской толстовско-достоев-ской психологической традиции. Для него главный вопрос не «как жить», а «в чем смысл жизни», которая есть «ни на единый миг не останавливающееся течение несвязных чувств и мыслей», но которая «еще нечто такое, в чем как будто и заключается некая суть ее, некий смысл и цель, что-то главное, чего уже никак нельзя уловить и выразить…». Во многом образ А. имеет ностальгический характер: он гордится своим родом — «знатным, хотя и захудалым», тоскует о его былом величии и богатстве.

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