Сочинение Астафьев Виктор Петрович

"Астафьев Виктор Петрович"



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В прозе В. Астафьева два полюса. - Война (\"Болеть нам ею - не переболеть, вспоминать ее - не перевспоминать! \") и мир, в котором не утолена тоска по естественной жизни, ибо солдат, защитивший в кровопролитной бойне достоинство своей державы, не сумел отстоять ни для себя, ни для своих детей и внуков право на достойное человека существование.

Одной из повестей Астафьева о войне является повесть \"Пастух и пастушка \" -- продолжение творческих поисков Астафьева в изображении Великой Отечественной войны. В ней автора волнует национальный характер, жажда правды.

О чем же рассказывает это произведение?

О войне и только о войне!

В этой повести Астафьев выразил во многом неожиданную концепцию войны.

Астафьев говорил: \" При всей своей ненависти к войне, я еще с большей ненавистью думаю о том рабстве, в которое намеревался нас ввергнуть фашизмЕ как бы не были высоки наши побуждения, война все равно оставалась противоестественным состоянием для каждого человека, не потерявшего людской облик . И если забыть об этом, то правды о войне не напишешь. \".

В повести \"Пастух и пастушка автор ненавидит войну \" и рисует ее по-толстовски \"в крови , страданиях смерти \". С первых же сцен повести фашизм предстает перед нами во всем отвратительном обличии.

В соответствии с тоном, заданном во вступлении, где женщина нашла могилу дорого ей человека \"посреди России\" выписаны страшные и жестокие картины бояЕ \"Гул боя возникал то справа, то слева , то далеко, то близко. \" \"Сзди из снега ударили полуторасотки гаубицы, и снаряды, шамкая и шипя, полетели над пехотинцами, заставляя утягивать головы оснеженных мерзлых шинелей. \"

\" Казалось, вся война была сейчас здесь, в этом месте, кипела в растоптанной яме

траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием людей. \"

В этом повседневном напряжении - подлинный героизм русских людей, знающих за что они воюют. Люди воюют за родную земдю, за все прекрасное созданное трудом человека. \" Эта война должна быть последней! Пос-лед-ней! Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле \"

В повести \"Пастух и пастушка\" были открыты сложные характеры, порожденные войной. Примером этого может быть Мохнаков - сильный храбрый человек, который героически шел на смерть, что бы уничтожить опасный для взвода танк. Мохнаков видел свою правду о войне - жестокую и не щадящую никого.

Среди грязи жестокости и суматохи войны есть один маленький островок, являющийся целым миром для двух людей, просуществовавший всего несколько мгновений. Мир Люси и Бориса чист и наивен. Они запрещают себе говорить о смерти, но где-то вдалеке взорвалась мина, и невольно вырвалось: \" Еще чьей-то жизни не сталоЕ \"

Внезапная любовь, взаимная и прекрасная, с самого начала опечаленная пониманием нами трагического исхода. Чувство первой любви обернулось для героев муками расставания и разлуки.

Астафьев четко передал нам картины, в которых переплелись и боль, и радость, и печаль. Особенно хорошо показывают это казалось бы неприметные словечки, передающие робость вспыхнувшего чувства.

Люся и Борис, понимая смысл идущей войны, не могут примириться с висящей над ними угрозой расставания, разлуки их войной, хотя оба осознают, что это неизбежно и, не смотря на боязнь разговоров о смерти, эта тема затрагивается у них гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд. На фразу Люси \"Умереть бы сейчас! \" в памяти Бориса возникают \"старик и старухаЕ седой генерал на снопах кукурузыЕ раздавленные танками людиЕ\" Даже на вопрос Люси, не боится ли он смерти, Борис ответил \" Беда не в этомЕ страшно привыкнуть к смерти. Примириться с нею страшно, страшно, когда само слово \"смерть\" делается обиходнымЕ \".

В своей повести автор показал любовь среди смертей, среди ужаса войны, простую чистую, спонтанную и еще детскую любовь двух молодых людей, за годы войны ставшими старше на много лет, которых ничего не удивляло, кроме судьбоносной встречи на хуторе. Так же искрометно, как и началась эта любовь, она закончилась. Скорое расставание и печальный конец наряду с другими примерами из повести, предвестило разбитое Люсей зеркальце.

Чистая, взаимная любовь двух людей прервалась. Люся увидела отъезжающую вдаль с Борисом машину и вспомнила, что не оставила ему адрес. Это было, пожалуй, последним предзнаменованием скорого и вечного расставания Люси и Бориса .

И теперь они вспоминали лица друг друга только через пелену времени, безвозвратно ушедшего прошлого.

Но все же Люся обрела Бориса, пусть даже после его смерти, вместо того, что бы оставить свой адрес она нашла его адрес, который уже не поменяется никогда. Борис умирает вовсе не от раны, он не выдержал напряжения войны и ужаса, а так же потери Люси, легкое ранение стало для Бориса толчком к смерти, даже сама по себе его смерть была освобождением: он умер, улыбаясь, на закате, его сердце останавливалось с заходом солнца. \"Утром Арина подошла умывать Бориса, а он лежит, сморщив рот в потаенной улыбке. \".

В Лице Люси мы видим миллионы женщин, оставшихся без любимых, продолжавших их искать, так искала Бориса и Люся. Бог знает, какими способами, но она его нашла, пробираясь по \"дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему\". В прологе этой повести мы сразу можем увидеть не только намек на дальнейшую трагичность истории, но мы видим, что несмотря ни на какие преграды, два сердца обрели друг друга, даже после смерти одного из них, в природе, описываемой автором мы видим гармонию \"пустынной тишины\" .

Эта повесть необычна сочетанием гармонии и войны, любовь, безрассудная любовь, существует на фоне ожесточенных, покрытых коркой сердец. Астафьев показывает, что в сердце человека всегда найдется маленький кусочек места для любви.

Пожалуй, никому из современных писателей не дано с такой пронизывающей силой обжечь своего читателя болью чужой судьбы.

Каждый, кто вошел в мир астафьевских книг, не мог хотя бы однажды не поймать себя на том, что испытав нестерпимую боль за героев, живущих в нем и страдающих, когда уже невозможно продолжать чтение.

В. Леонович считает, что судить о произведениях Астафьева по законам прозы нельзя и называет его \"скорбным поэтом\". И вправду вслушаемся хотя бы в эти строки: \"Память моя, память, что ты делаешь со мной?! Все прямее, все уже твои дороги, все морочней обрез земли, и каждая дальняя вершинка чудится часовенкой, сулящей успокоение. И реже путники встреч, которым хотелось бы поклониться, а воспоминания, необходимые живой душе, осыпаются осенним листом.

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