Сочинение Ася как пример тургеневской девушки (по одноимённой повести И.С. Тургенева).

И. С. Тургеневу удалось создать яркий, запоминающийся тип русской девушки. Одни исследователи утверждают, что писатель взял их примеры из жизни, другие доказывают, что тургеневские девушки существовали только в воображении автора как некий идеал, которому стали следовать в жизни. Как бы то ни было, тургеневские девушки в нашем восприятии – это поразительно-глубокие, тонкие, смелые, беззаветно любящие, бескомпромиссные и мудрые героини. К сожалению, они часто превосходят своих избранников в духовном плане по силе воли и целеустремлённости. Они влюбляются в недостойных людей, но, даже разочаровавшись, не теряют свой внутренний стержень. В ряду тургеневских девушек стоит Лиза Калитина из романа «Дворянское гнездо», Наталья Ласунская из романа «Рудин» и др. Конечно, в этой галерее замечательных образов особое место принадлежит Асе из одноимённой повести Тургенева.



Да, все эти героини обладают разными характерами, но сущность у них одна, впрочем, их объединяет и трагическая судьба. Многие личностные качества позволяют провести параллели между Асей, Лизой Калитиной и Натальей Ласунской. Их сходство в произведениях заметили ещё современники И. С. Тургенева и не раз писали об этом в своих статьях. Так, в 1861 году Д. И. Писарев отмечал: «Наталья в «Рудине» похожа на Асю, или, вернее, в основу их личностей положена автором одна идея, разработанная различно в обоих романах».

Подобно Лизе Калитиной и Наталье Ласунской, Ася – богато одарённая натура. Она не была испорчена светским воспитанием, приучающим лицемерить. Наоборот, с детства Ася развивала в себе самостоятельность и независимость, боролась со своим мучительным двойственным положением дочери барина и крепостной крестьянки и победила в этой борьбе. Её не испортила забота отца и пребывание в светском пансионе.

У Аси всегда была своя позиция, собственное мнение. Она привыкла жить, следуя своему сердцу. Поэтому смогла сохранить в себе чистоту чувств, душевность, искренность, естественность и простоту. Самыми отвратительными пороками она считала трусость и лесть. Это характеризует Асю как честного и прямого человека. Во всех её поступках мы чувствуем пленительную непосредственность, эмоциональность. В них нет наигранности и фальши. Свои эмоции Ася выражает напрямую, без лукавства, она не может носить обманчивую маску. При этом Ася осознаёт, что это видно окружающим и может сыграть с ней злую шутку.

Все переживания и стремления героини отражаются на её лице, поведении. Господин Н видит её то смиренной и скромной, то свободной, дерзкой и самолюбивой. Причина столь быстрой перемены настроения прозрачна, лежит на поверхности. Она кроется в первом глубоком чувстве девушки к главному герою.

С детства Ася жила особой внутренней жизнью, которая подчас была непонятна её сводному брату Гагину. Ася сформировала свой глубокий внутренний мир, куда впускала далеко не каждого. Она много читала, размышляла о жизни, но мало кому могла высказать все то, что её часто терзало и мучило. Полюбив в первый раз, Ася оказалась в растерянности. Она не знала, что говорить, как себя вести, боялась показаться глупой и смешной. В этом причина её странных поступков и внезапных порывов. Вместе с тем, она возлагала самые радужные надежды на будущее счастье с главным героем. Он представлялся ей воплощением лучших человеческих качеств. Кажется, что её мечта вот-вот сбудется. Но главный герой оказался не тем, за кого он себя выдавал. Его страх и малодушие, его боязнь ответственности, будущего с Асей, постоянное бегство от себя рушат надежды девушки.

Подобно Наталье Ласунской и Лизе Калитиной, Ася почувствовала, что у неё выросли крылья, а вот лететь ей некуда. Так перед нами возникает трагическое противоречие жизни многих лучших героинь И. С. Тургенева. Порой они доверяют свою судьбу слабым, праздным и безвольным людям.

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