Это молодая девушка, живущая одном германском городишке со своим братом Гагиным. Рожденная от отца-дворянина и матери-служанки, она выделялась среди своего окружения диким, самобытным нравом, умом, эмоциональностью, порывистостью. "Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямилась, глядела букой. . . ". Автор подчеркивает неординарность девушки. И действительно, господин НН сразу заметил это: ее артистизм, пластичность, порывистость, огромную эмоциональность, желание прожить яркую и запоминающуюся жизнь. А. ничего не боится, ради любви готова на все. Она испытывает глубокое сильное чувство к господину Н. . А. признается ему в любви и говорит, что готова пойти за ним на край света. Но герой не был готов к серьезным переменам в своей жизни и побоялся взять на себя большую ответственность за юную девушку. А. понимает, что господин Н. , если женится на ней, в дальнейшем будет жалеть о своем поступке. Героиня и ее брат уезжают. Позже у господина Н. было еще множество женщин, но лишь А. оставила в его душе неизгладимый след. .