Сочинение Атта Тролль характеристика образа Атты Тролля

Атта Тролль — медведь, представляющий тип немецкого филистера, отличающегося повышенным интересом к общественным проблемам и радикальными взглядами. Образ животного, содержащий сатирическое изображение тех или иных особенностей человеческой натуры, имеет в литературе давнюю традицию: басни Эзопа, позднее Лафонтена, средневековый «Роман о Лисе», переработанный затем Гёте в поэму «Рейнеке Лис», сказки Перро, комедия Тика «Кот в сапогах», роман Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра» и др. Выбор образа медведя для произведения, отражающего особенности революционных настроений немецкой буржуазии, не случаен: изображение этого зверя встречается в гербах немецких городов, например Берлина; тем самым сразу определяется, что речь идет о немецком бюргере. Порыв бюргерства к свободе, обозначившийся в это время, подан явно комически: А. Т. срывается с цепи, на которой его водят, и убегает. Комическая окраска бюргерского свободолюбия вполне оправдана всей обрисовкой того типа личности, какой воплощен в медведе. Истинный идеал существования А. Т. — покой и благоденствие, и в свете этого его гражданские настроения нельзя воспринимать всерьез. Но по мере того как герой раскрывает свои нравственные ценности и принципы общественного поведения, комизм принимает зловещий оттенок. Смешной бюргер-медведь довольно явственно превращается в опасную фигуру. Взбунтовавшийся А. Т. исполнен протеста против неравенства между животными и людьми. Однако идея равенства, сама по себе справедливая, рождается у него слепой ненавистью к «чужому», то есть человеческому, и подчиняется ущербной логике, признающей лишь самые примитивные критерии: одни едят мясо сырое, другие жареное или вареное, «но ведь результат такой же!». Медведь глубоко убежден, что его уму доступны все понятия, которые выработал человек, и он смело анализирует их со своих собственных, звериных позиций: «Образ мыслей человека / Гибелен душе и телу». Нет такого предмета, по которому А. Т. не высказывал бы свое мнение как истину в последней инстанции, будь это устройство Вселенной, атеизм или любовная страсть. Философствуя, он видит себя мудрым наставником и храбрым бойцом одновременно, хотя при этом спокойно пребывает в пещере; высунувшись из нее, он получает пулю охотника.