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Аул Бастунджи

    АУЛ БАСТУНДЖИ
    Посвященье
    
    1
     Тебе, Кавказ, - суровый царь земли -
    Я снова посвящаю стих небрежный:
    Как сына ты его благослови
    И осени вершиной белоснежной!
    От ранних лет кипит в моей крови
    Твой жар и бурь твоих порыв мятежный;
    На севере в стране тебе чужой
    Я сердцем твой, - всегда и всюду твой!. . 2
     Твоих вершин зубчатые хребты
    Меня носили в царстве урагана,
    И принимал меня лелея ты
    В объятия из синего тумана.
    И я глядел в восторге с высоты,
    И подо мной, как остов великана,
    В степи обросший мохом и травой,
    Лежали горы грудой вековой.
    3
     Над детской головой моей венцом
    Свивались облака твои седые;
    Когда по ним гремя катался гром,
    И пробудясь от сна, как часовые,
    Пещеры окликалися кругом,
    Я понимал их звуки роковые,
    Я в край надзвездный пылкою душой
    Летал на колеснице громовой!. .
    4
     Моей души не понял мир. Ему
    Души не надо. Мрак ее глубокой,
    Как вечности таинственную тьму,
    Ничье живое не проникнет око.
    И в ней-то недоступные уму
    Живут воспоминанья о далекой
    Святой земле. . . ни свет, ни шум земной
    Их не убьет. . . я твой! я всюду твой!. .
    
    ГЛАВА ПЕРВАЯ
    I
     Между Машуком и Бешту, назад
    Тому лет тридцать, был аул, горами
    Закрыт от бурь и вольностью богат.
    Его уж нет. Кудрявыми кустами
    Покрыто поле: дикий виноград
    Цепляясь вьется длинными хвостами
    Вокруг камней, покрытых сединой,
    С вершин соседних сброшенных грозой!. .
    II
     Ни бранный шум, ни песня молодой
    Черкешенки уж там не слышны боле;
    И в знойный, летний день табун степной
    Без стражи ходит там, один, по воле;
    И без оглядки с пикой за спиной
    Донской казак въезжает в это поле;
    И безопасно в небесах орел,
    Чертя круги, глядит на тихий дол.
    III
     И там, когда вечерняя заря
    Бледнеющим румянцем одевает
    Вершины гор, - пустынная змея
    Из-под камней резвяся выползает;
    На ней рябая блещет чешуя
    Серебряным отливом, как блистает
    Разбитый меч, оставленный бойцом
    В густой траве на поле роковом.
    IV
     Сгорел аул - и слух об нем исчез.
    Его сыны рассыпаны в чужбине. . .
    Лишь пред огнем, в туманный день, черкес
    Порой об нем рассказывает ныне
    При малых детях. - И чужих небес
    Питомец, проезжая по пустыне,
    Напрасно молвит казаку: "Скажи,
    Не знаешь ли аула Бастунджи?"
    V
     В ауле том без ближних и друзей
    Когда-то жили два родные брата,
    И в Пятигорье не было грозней
    И не было отважней Акбулата.
    Меньшой был слаб и нежен с юных дней,
    Как цвет весенний под лучом заката!
    Чуждался битв и крови он и зла,
    Но искра в нем таилась. . . и ждала. . .
    VI
     Отец их был убит в чужом краю.
    А мать Селим убил своим рожденьем,
    И, хоть невинный, начал жизнь свою,
    Как многие кончают, преступленьем!
    Он душу не обрадовал ничью,
    Он никому не мог быть утешеньем;
    Когда он в первый раз открыл глаза,
    Его улыбку встретила гроза!. .
    VII
     Он рос один. . . по воле, без забот,
    Как птичка, меж землей и небесами!
    Блуждая с детства средь родных высот,
    Привык он тучи видеть под ногами,
    А над собой один безбрежный свод;
    Порой в степи застигнутый мечтами
    Один сидел до поздней ночи он.
    И вкруг него летал чудесный сон.
    VIII
     И земляки - зачем? то знает бог -
    Чуждались их беседы; особливо
    Паслись их кони. . . и за их порог
    Переступали люди боязливо;
    И даже молодой Селим не мог,
    Свой тонкий стан высокий и красивый
    В бешмет шелкoвый праздничный одев,
    Привлечь одной улыбки гордых дев.
    IX
     Сбиралась ли ватага удальцов
    Отбить табун, иль бранною забавой
    Потешиться. . .

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